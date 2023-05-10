Павел Порядин: «Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить. А мне нужно доказывать, что меня не зря пригласили»

Теги Ак Барс Нефтехимик Спартак КХЛ Кубок Гагарина Павел Порядин ТАСС Хоккей

Павел Порядин отметил, что ему нужно доказывать, что его не зря пригласили в «Спартак».

Игрок перешел в московский клуб в мае в результате обмена из «Нефтехимика».

«Каждый сезон мы видим, что ход плей-офф несколько меняется. В этом году все так упорно играли в первом раунде, не было явных аутсайдеров.

Я считаю, что мы с «Ак Барсом» играли на равных, но нам немного не хватило, поэтому каждый сезон – это новая страничка.

Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить туда, а мне нужно выходить и доказывать, что меня не зря пригласили в команду», – сказал нападающий «Спартака» Порядин.

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1 комментарий

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Олег
Порядину удачи в стане Спартачей.
Хороший пацан Пашка...
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