Павел Порядин: «Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить. А мне нужно доказывать, что меня не зря пригласили»
Павел Порядин отметил, что ему нужно доказывать, что его не зря пригласили в «Спартак».
Игрок перешел в московский клуб в мае в результате обмена из «Нефтехимика».
«Каждый сезон мы видим, что ход плей-офф несколько меняется. В этом году все так упорно играли в первом раунде, не было явных аутсайдеров.
Я считаю, что мы с «Ак Барсом» играли на равных, но нам немного не хватило, поэтому каждый сезон – это новая страничка.
Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить туда, а мне нужно выходить и доказывать, что меня не зря пригласили в команду», – сказал нападающий «Спартака» Порядин.
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