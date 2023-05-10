Павел Порядин: «Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить. А мне нужно доказывать, что меня не зря пригласили»

Павел Порядин отметил, что ему нужно доказывать, что его не зря пригласили в «Спартак».

Игрок перешел в московский клуб в мае в результате обмена из « ».

«Каждый сезон мы видим, что ход плей-офф несколько меняется. В этом году все так упорно играли в первом раунде, не было явных аутсайдеров.

Я считаю, что мы с « » играли на равных, но нам немного не хватило, поэтому каждый сезон – это новая страничка.

Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить туда, а мне нужно выходить и доказывать, что меня не зря пригласили в команду», – сказал нападающий « » Порядин.