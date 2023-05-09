Глотов о «России 25»: «Мы приезжаем в города, люди здесь не видели сборную. Нам нужно порадовать их, детям привить интерес. Это основная задача»
Василий Глотов сообщил, что задача «России 25» – привить интерес к хоккею детям.
Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).
– Василий, за счет чего удалось сделать дубль сегодня? В сборной легче забивать?
– Нет, не легче. Я просто бросал по воротам. Не оглядываясь назад.
– Что получилось сегодня, а что нет?
– Получилось сыграть результативно, не получилось отыграть на ноль. Лучше могли сыграть в большинстве.
– У вас сложилась отличная химия с Порядиным и Хайруллиным. Наиграли комбинации специально или просто поймали волну?
– Я давно ребят знаю. С Маратом почти весь сезон играли, Пашу тоже знаю давно лично. Марат с ним играл в «Нефтехимике». Это не первая игра для нас в сборной. Да, уже где-то есть химия, мы игроки одного типажа. Знаем, как нужно сыграть, где-то нам проще найти друг друга.
– Не надоело играть со сборной Беларуси?
– Нет. Я рад, что мы продлили сезон. Самое главное для меня, что в этом турне мы приезжаем в города, здесь не видели сборную. Я сам из Сибири. Я понимаю, что люди пришли на хоккей один раз в год увидеть сборную.
Нам нужно сделать все, чтобы порадовать их, оставить хорошее впечатление, детям привить интерес. Это была основная задача. Думаю, мы справились.
– Как вам Красноярск?
– Отличный город. Я здесь в первый раз. Сам я из Барнаула – не так далеко. Поэтому теплые, родные места. Все близко.
– Почему сегодня было так много удалений, стычек?
– Накал никто не отменял. Прошлый матч мы проиграли. У белорусов был вкус победы, они хотели еще, нам нужно было смыть горечь поражения. Поэтому игра получилась с накалом, – сказал форвард «России 25» Глотов.
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