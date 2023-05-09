Глотов о «России 25»: «Мы приезжаем в города, люди здесь не видели сборную. Нам нужно порадовать их, детям привить интерес. Это основная задача»

Василий Глотов сообщил, что задача «России 25» – привить интерес к хоккею детям.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– , за счет чего удалось сделать дубль сегодня? В сборной легче забивать?

– Нет, не легче. Я просто бросал по воротам. Не оглядываясь назад.

– Что получилось сегодня, а что нет?

– Получилось сыграть результативно, не получилось отыграть на ноль. Лучше могли сыграть в большинстве.

– У вас сложилась отличная химия с и . Наиграли комбинации специально или просто поймали волну?

– Я давно ребят знаю. С Маратом почти весь сезон играли, Пашу тоже знаю давно лично. Марат с ним играл в «Нефтехимике». Это не первая игра для нас в сборной. Да, уже где-то есть химия, мы игроки одного типажа. Знаем, как нужно сыграть, где-то нам проще найти друг друга.

– Не надоело играть со сборной ?

– Нет. Я рад, что мы продлили сезон. Самое главное для меня, что в этом турне мы приезжаем в города, здесь не видели сборную. Я сам из Сибири. Я понимаю, что люди пришли на хоккей один раз в год увидеть сборную.

Нам нужно сделать все, чтобы порадовать их, оставить хорошее впечатление, детям привить интерес. Это была основная задача. Думаю, мы справились.

– Как вам Красноярск?

– Отличный город. Я здесь в первый раз. Сам я из Барнаула – не так далеко. Поэтому теплые, родные места. Все близко.

– Почему сегодня было так много удалений, стычек?

– Накал никто не отменял. Прошлый матч мы проиграли. У белорусов был вкус победы, они хотели еще, нам нужно было смыть горечь поражения. Поэтому игра получилась с накалом, – сказал форвард «России 25» Глотов.