Глотов о «России 25»: «Мы приезжаем в города, люди здесь не видели сборную. Нам нужно порадовать их, детям привить интерес. Это основная задача»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею детский хоккей Матч ТВ Марат Хайруллин Павел Порядин Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Василий Глотов сообщил, что задача «России 25» – привить интерес к хоккею детям.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

Василий, за счет чего удалось сделать дубль сегодня? В сборной легче забивать?

– Нет, не легче. Я просто бросал по воротам. Не оглядываясь назад.

– Что получилось сегодня, а что нет?

– Получилось сыграть результативно, не получилось отыграть на ноль. Лучше могли сыграть в большинстве.

– У вас сложилась отличная химия с Порядиным и Хайруллиным. Наиграли комбинации специально или просто поймали волну?

– Я давно ребят знаю. С Маратом почти весь сезон играли, Пашу тоже знаю давно лично. Марат с ним играл в «Нефтехимике». Это не первая игра для нас в сборной. Да, уже где-то есть химия, мы игроки одного типажа. Знаем, как нужно сыграть, где-то нам проще найти друг друга.

– Не надоело играть со сборной Беларуси?

– Нет. Я рад, что мы продлили сезон. Самое главное для меня, что в этом турне мы приезжаем в города, здесь не видели сборную. Я сам из Сибири. Я понимаю, что люди пришли на хоккей один раз в год увидеть сборную.

Нам нужно сделать все, чтобы порадовать их, оставить хорошее впечатление, детям привить интерес. Это была основная задача. Думаю, мы справились.

– Как вам Красноярск?

– Отличный город. Я здесь в первый раз. Сам я из Барнаула – не так далеко. Поэтому теплые, родные места. Все близко.

– Почему сегодня было так много удалений, стычек?

– Накал никто не отменял. Прошлый матч мы проиграли. У белорусов был вкус победы, они хотели еще, нам нужно было смыть горечь поражения. Поэтому игра получилась с накалом, – сказал форвард «России 25» Глотов.

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3 комментария

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Александр Смирнов
Ответ Al561
У людей нет телевизоров? Хотел как-то в Москве на сборную сходить в Мегаспорт, так просто офигел от цен, думаю, ну его на фиг, достаточно мне клуба))
На ближайшие матчи в Туле билеты стоят от 300 до 1200 рублей. Это наверно не очень дорого. Не надо сравнивать с Москвой , где цены взлетают от того что это Москва. И да - хоккей на арене и по ТВ абсолютно разные вещи.
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