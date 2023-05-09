Каменский о матче «России 25» в Красноярске: «Здорово, что пришли болельщики. Это говорит, что хоккей жив. Думаю, в Минске и Туле тоже будут полные трибуны»

Теги ФХР болельщики Сборная Беларуси по хоккею Валерий Каменский ТАСС сборная России U25 Хоккей

Валерий Каменский считает, что зрители получили удовольствие от игры «России 25» и Беларуси.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

«Ребята молодцы, сегодня настроились на игру, чего не было в прошлый раз, что доказывает, что на любой матч нужно выходить с целью показывать максимум.

Конечно, сегодня особенный день, и не только для нас, ведь для белорусов это тоже очень важный праздник, поэтому обеим командам была важна сегодняшняя игра.

Здорово, что сегодня пришли болельщики, они получили удовольствие от игры команд. Это говорит о том, что хоккей жив, я думаю, в Минске и Туле тоже будут полные трибуны», – сказал член правления Федерации хоккея России, олимпийский чемпион Каменский.

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1 комментарий

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Демид Котов
Я думаю, зрители получат больше удовольствия, если Россия вернется на международные соревнования!
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