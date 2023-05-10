Кожевников о «России 25»: «Такого ажиотажа, как на сборной, в Челябинске не было – «Трактор» играл уныло»

Теги Трактор КХЛ Александр Кожевников товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников отметил ажиотаж на матчах сборной «России 25» в Челябинске.

Команда дважды обыграла Беларусь (4:0, 6:2).

«Не сомневался, что сработает идея с турне сборной «России 25». После хорошего клубного сезона сборная подхватила это хоккейное настроение и даже усилила. Такого ажиотажа, как на сборной, в Челябинске в этом чемпионате не было, поскольку «Трактор» играл уныло. Та же картина на сборной в Красноярске – переполненные трибуны, праздник!

И еще убедился, что очень многое зависит от организации, от отношения к своему делу. В Астане, мне показалось, на уровень российского этапа турне не вышли, как следствие – та же атмосфера, что и на «Барысе» в регулярном чемпионате», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Кеша
Когда Кожевникова включат в тренерский штаб СКА 19-м тренером? Человек так старается не жалея сил! Что за неуважение! Пора, давно пора !
+5
0
+5
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Bashibuzuck
В Челябинске любят хоккей, на "Трактор" нормально люди ходили, так что не надо тут превозносить эту псевдосборную, непонятно для чего созданную
+3
0
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