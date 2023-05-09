Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с Беларусью, но попал в перекладину
Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с Беларусью, но попал в перекладину.
18-летний форвард принимает участие в очередном матче турне сборной «России 25» против Беларуси (4:1, третий период) в Красноярске.
Во втором периоде один из фаворитов драфта НХЛ-2023 попытался забить лакросс-гол, но попал в перекладину.
В ноябре 2021 года Матвей забил такой гол за сборную России в матче «Кубка Карьялы» против сборной Швеции.
«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й
Очень здорово, что после потери отца он смог собраться и играть в хоккей дальше! Удачи Матвею, сил и здоровья!