Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с Беларусью, но попал в перекладину.

18-летний форвард принимает участие в очередном матче турне сборной «России 25» против (4:1, третий период) в Красноярске.

Во втором периоде один из фаворитов драфта НХЛ-2023 попытался забить лакросс-гол, но попал в перекладину.

В ноябре 2021 года забил такой гол за сборную России в матче «Кубка Карьялы» против сборной Швеции.

«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й