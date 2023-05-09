Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с Беларусью, но попал в перекладину

Теги СКА Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ товарищеские матчи Матвей Мичков сборная России U25 Хоккей

Матвей Мичков попытался забить лакросс-гол в матче с Беларусью, но попал в перекладину.

18-летний форвард принимает участие в очередном матче турне сборной «России 25» против Беларуси (4:1, третий период) в Красноярске.  

Во втором периоде один из фаворитов драфта НХЛ-2023 попытался забить лакросс-гол, но попал в перекладину. 

В ноябре 2021 года Матвей забил такой гол за сборную России в матче «Кубка Карьялы» против сборной Швеции. 

 

«Чикаго» получил общий 1-й выбор по итогам драфт-лотереи НХЛ, «Анахайм» – 2-й, «Коламбус» – 3-й, «Сан-Хосе» – 4-й, «Вашингтон» – 8-й

8 комментариев

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Vadoniy
Молодец, что пытается делать классные вещи!
Очень здорово, что после потери отца он смог собраться и играть в хоккей дальше! Удачи Матвею, сил и здоровья!
+10
-2
+8
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Демид Котов
Думаю, если будет забивать такие, то перед драфтом нхл зачтется!
+8
-2
+6
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Nissan 0123
Ответ Василий73
Кому это интересно ? Что он попытался ? Звезда что ли …) метр с кепкой
это наше будущее
+5
0
+5
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Nissan 0123
Это уже фирменный трюк Матвея! Надеюсь, в НХЛ тоже покажет!
+1
-1
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Сергей Омиго
Сочинская школа,здоровый коллектив
0
0
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