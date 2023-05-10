Вайсфельд о Гераськине в «Авангарде»: «Интересно, сколько на него потрачено. Не больше ли, чем просят агенты за Грицюка?»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд КХЛ Игорь Гераськин Спорт-Экспресс Арсений Грицюк деньги Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Игоря Гераськина в «Авангард» из «Северстали».

«Гераськин – хороший игрок. Просто интересно, сколько потрачено на него. Не больше ли, чем просят агенты за Грицюка?

Правда, Гераськин четыре года точно никуда не денется», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Шуми Бабаев: «Грицюк собирался остаться в «Авангарде». Они слили, что мы просим деньги, подключили людей, не могу их даже людьми назвать, играющих у них в команде»

«Авангард» подпишет контракт с Гераськиным на 170 млн рублей и 4 года (Metaratings)

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26 комментариев

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Ыжык
Вайс сидит и прикидывает сколько бы ему перепало откатов с этих денег.
+26
-8
+18
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Павел Очнев
Ох как Лёню корёжит любое подписание Авангарда!! ... Обидно конечно "мимо рОта носят чачу,мимо носа алычу..."(В.Высоцкий)...)))
+15
-4
+11
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Олег
За Магнитку обидно. Видимо столько не потянуть.
Хотя если бы захотелось сильно, то бы перекупили. На зло Разину сева всё делает.
Пускай в Омске за играет...Удачи....
+3
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+3
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NN281061
Ответ Ыжык
Вайс сидит и прикидывает сколько бы ему перепало откатов с этих денег.
Видит око, да зуб неймет.))
+2
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Ыжык
Ответ bars1998
тут все просто Герасимов с офером и с контрактом выходит 1 год = 62 млн, Гицюк же 55 млн, но разница в годах 4:2 соответственно) В принципе Омск выбрал чуть дороже но за то 4 года точно у них играть будет)
Тут все ещё проще. В потолок пойдет 42 млн, и то я уверен что первый год он получит 25-30. Соответственно меньше нагрузка на платежку, больше возможностей для маневра. А Грицюк и цыган просто не захотели идти навстречу клубу.
+4
-2
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Ыжык
Ответ Олег
За Магнитку обидно. Видимо столько не потянуть. Хотя если бы захотелось сильно, то бы перекупили. На зло Разину сева всё делает. Пускай в Омске за играет...Удачи....
В смысле назло? Они делают как выгодней им. Денег они получили почти столько же, плюс хорошего, молодого игрока. Которого в перспективе тоже можно будет продать. А Магнитка решила просто тупо зп гераськину повысить, в надежде что сева не повторит. Наивный какой то подход. При таком то дефиците на рынке.
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krasno-siniyman
Ответ Дядя Дима
Там в сумме 170м на 4 года. Грицюк 110 за 2. Ну и компенсация в потолок не идет. А 17 летнего вернут через пару лет, если заиграет
Да и Гераськин был одним из самых вкусных лотов на трансферном рынке весной. И ему наверняка хочется попробовать свои силы в более сильном клубе
В общем, мои поздравления, без сарказма
Действия Магнитки мне не понятны
+2
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Алексей Тарлыков
Ответ krasno-siniyman
Болелы Авы, что думаете о данном подписании? Мне как болеле Ммг обидно, что он не перешел в Магнитку С другой стороны 80 млн ккомпенсации плюс 17 летний игрок, не слишком ли дорого?
Писали что компенсация 50. Ну и комплектоваться ведь надо кем-то, за хороших игроков в расцвете сил приходится платить. Да ещё при лимите в три лега
+3
-2
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Hola Hola
Ответ krasno-siniyman
Болелы Авы, что думаете о данном подписании? Мне как болеле Ммг обидно, что он не перешел в Магнитку С другой стороны 80 млн ккомпенсации плюс 17 летний игрок, не слишком ли дорого?
17-летнего еще раскрыть нужно. Муханов, конечно, игрок талантливый, но не прям уж гарантированная звезда. Бабло, которое не учитывается под потолком, никто не считает особо. А тут готовый игрок на 4 года с более чем умеренным контрактом. Пока что видится отличным подписанием, но окончательные оценки можно давать, только после того, как Гераськин сыграет хотя бы сезон в Авангарде.
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krasno-siniyman
Болелы Авы, что думаете о данном подписании?
Мне как болеле Ммг обидно, что он не перешел в Магнитку
С другой стороны 80 млн ккомпенсации плюс 17 летний игрок, не слишком ли дорого?
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Ыжык
Ответ Олег
Сева с Разиным рассталась не очень хорошо. А в остальном ты так то прав. Каждый хочет поиметь максимум от зделки.
Да нормально они расстались. Я думаю руководство Севы прекрасно понимало что он уйдет. Да и сам Разин ничего плохого не сказал. Просто пожелал что бы больше внимания от спонсора было клубу.
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Ыжык
Ответ продавец-пипец
Ты то откуда знаешь,кто, что и куда прикидывает??Знаток по прикидкам??🤡
Наверное только для тебя это секрет
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Дядя Дима
Ответ krasno-siniyman
Болелы Авы, что думаете о данном подписании? Мне как болеле Ммг обидно, что он не перешел в Магнитку С другой стороны 80 млн ккомпенсации плюс 17 летний игрок, не слишком ли дорого?
Там в сумме 170м на 4 года. Грицюк 110 за 2. Ну и компенсация в потолок не идет. А 17 летнего вернут через пару лет, если заиграет
+4
-4
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Олег
Ответ Ыжык
В смысле назло? Они делают как выгодней им. Денег они получили почти столько же, плюс хорошего, молодого игрока. Которого в перспективе тоже можно будет продать. А Магнитка решила просто тупо зп гераськину повысить, в надежде что сева не повторит. Наивный какой то подход. При таком то дефиците на рынке.
Сева с Разиным рассталась не очень хорошо. А в остальном ты
так то прав. Каждый хочет поиметь максимум от зделки.
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Олег
Ответ Ыжык
Да нормально они расстались. Я думаю руководство Севы прекрасно понимало что он уйдет. Да и сам Разин ничего плохого не сказал. Просто пожелал что бы больше внимания от спонсора было клубу.
Так это и был камень в огород руководству.
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Enich
Ну, Авангарда же деньги. Хотят, чтобы вместо своего играл чужой - пожалуйста
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bars1998
Ответ Ыжык
Тут все ещё проще. В потолок пойдет 42 млн, и то я уверен что первый год он получит 25-30. Соответственно меньше нагрузка на платежку, больше возможностей для маневра. А Грицюк и цыган просто не захотели идти навстречу клубу.
Я про общий расход говорил по деньгам) Грицюк говорят точно В СКА будет, Посмотрим кого Питер отправит в Омск) Я бы на месте Омска пытался условного Рукавишникова взять, В 3 пару самое то, намного лучше Белова и Кисилеевича да и защита более менее собрана будет)
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Enich
Ответ bars1998
тут все просто Герасимов с офером и с контрактом выходит 1 год = 62 млн, Гицюк же 55 млн, но разница в годах 4:2 соответственно) В принципе Омск выбрал чуть дороже но за то 4 года точно у них играть будет)
А если не заиграет? Можно будет его с таким контактом слить? Или там деньги не считают?
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Ыжык
Ответ bars1998
Я про общий расход говорил по деньгам) Грицюк говорят точно В СКА будет, Посмотрим кого Питер отправит в Омск) Я бы на месте Омска пытался условного Рукавишникова взять, В 3 пару самое то, намного лучше Белова и Кисилеевича да и защита более менее собрана будет)
Дык Авангард решал две задачи, взять нормального игрока и снизить нагрузку на потолок. Вторая часть плана удалась, ну а с первой частью станет понятно по ходу сезона. Потенциально Гераськин не плох.
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