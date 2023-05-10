Вайсфельд о Гераськине в «Авангарде»: «Интересно, сколько на него потрачено. Не больше ли, чем просят агенты за Грицюка?»
Леонид Вайсфельд высказался о переходе Игоря Гераськина в «Авангард» из «Северстали».
«Гераськин – хороший игрок. Просто интересно, сколько потрачено на него. Не больше ли, чем просят агенты за Грицюка?
Правда, Гераськин четыре года точно никуда не денется», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Шуми Бабаев: «Грицюк собирался остаться в «Авангарде». Они слили, что мы просим деньги, подключили людей, не могу их даже людьми назвать, играющих у них в команде»
«Авангард» подпишет контракт с Гераськиным на 170 млн рублей и 4 года (Metaratings)
Хотя если бы захотелось сильно, то бы перекупили. На зло Разину сева всё делает.
Пускай в Омске за играет...Удачи....
В общем, мои поздравления, без сарказма
Действия Магнитки мне не понятны
Мне как болеле Ммг обидно, что он не перешел в Магнитку
С другой стороны 80 млн ккомпенсации плюс 17 летний игрок, не слишком ли дорого?
так то прав. Каждый хочет поиметь максимум от зделки.