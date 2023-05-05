Вайсфельд о Шарипзянове: «Если в «Авангарде» попросили так сказать, это одно, если сам – другое. Он не прав, Бабаев по сути сказал верно, по форме – нет»
Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг заявлений капитана «Авангарда».
Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».
Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».
Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».
Омский клуб попросил ФХР и КХЛ дать оценку высказываниям агентов.
«Самая главная проблема – «Авангард» переносит личные отношения на производственные. Если Шарипзянова в клубе попросили так сказать, то это одно, если сам придумал – другое. Конечно, он не прав.
Шуми по сути сказал все правильно, по форме – так себя нельзя вести, просто он очень эмоционален. Но описал он ситуацию верно», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
Давно надо было, на место поставить всю эту
шайку лейку. А Еврей бесится,что его не взяли в
Авангард. Все эти клоуны с одной оперы. 😂
А Дамирка молодец....
Вся эта околохоккейная вyльвoбратия (комментаторы, агенты, жyрнaлизды типа зислятины и шевы и прочая перхоть из соцсетей) возомнили себя вершителями судеб. Но, вас скоро поставят на место
Они то думают, что сошелся! Но мы то знаем!
Не люблю когда всякие ур..ды
делают игрока виноватым.