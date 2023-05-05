Вайсфельд о Шарипзянове: «Если в «Авангарде» попросили так сказать, это одно, если сам – другое. Он не прав, Бабаев по сути сказал верно, по форме – нет»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд Шуми Бабаев КХЛ Дамир Шарипзянов Спорт-Экспресс Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг заявлений капитана «Авангарда».

Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

Омский клуб попросил ФХР и КХЛ дать оценку высказываниям агентов. 

«Самая главная проблема – «Авангард» переносит личные отношения на производственные. Если Шарипзянова в клубе попросили так сказать, то это одно, если сам придумал – другое. Конечно, он не прав.

Шуми по сути сказал все правильно, по форме – так себя нельзя вести, просто он очень эмоционален. Но описал он ситуацию верно», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

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39 комментариев

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Олег
Еврей Бабая защищает Бггг.
Давно надо было, на место поставить всю эту
шайку лейку. А Еврей бесится,что его не взяли в
Авангард. Все эти клоуны с одной оперы. 😂
А Дамирка молодец....
+50
-9
+41
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4k7shv9zrw
Знатно Шарипзянов разворошил это гнездо одной фразой
+37
-6
+31
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ROS#
Дамиру уважение, несколькими словами взорвал пердаки всем этим ломехузам и прилипалам. Вайс сидеть должен за свои мутки в Салавате и других клубах где он подвизался ген. менеджером ,а он тут про этику нам втирать пытается..
+26
-4
+22
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Hola Hola
Меня поражает, когда всякие гнусности оправдывают: "просто он очень эмоционален". Ну, что с него взять. Если псих, так лечись. А за слова отвечать в любом случае нужно.
+13
-2
+11
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Booligan
Шарипзянов прав по сути, по форме и по содержанию
+15
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+11
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Rudenzik
Всё равно агент должен держать себя в руках, так публично высказываться неприемлемо
+9
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+7
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Deathspell Omega
Как они дружно всю эту агентскую кодлу защищать кинулись...
+10
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Виктор Попов
Правильно Крылов зарубил твою кандидатуру на должность ГМ..
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Demis Iordanov
Ответ ilya1809
Ну вот ему дали 70, он и рад, и своего агента не обьсуждает.Его агент красавчик, Дамир доволен.Могбы и за 50 поиграть да и за 45 мог, но че то не против поторговаться.А потом еще другие торги обсуждает.
ну смотри, ему предложили адекватный контракт, он согласился. бабаевским предложили тоже адекватные контракты, те навели позорную суету. ну и кто адекватен и прав?
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Demis Iordanov
Ответ Хесус НаваС
Кого поставили?) Что ему будет? Это Авангард в деревне остался бкз игроков, а Шуми в шоколаде. Радутесь игре Дамирке за 70 лямов дальше
Дамир шикарный защитник, настоящий кэп, вот ему не жалко 70
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Demis Iordanov
Ответ Хесус НаваС
Сами будете плкать, когда в очередной раз отлетите. Дальше подлизывай Крылову
дальше отлетите)) 2 финала при нем, 1 кг, держу в курсе. и в этом году могли пройти в финал..
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Павел Очнев
Опять этот еврей со своим словоблудием вылез. И нашим,и вашим...по сути прав,по форме нет...и т.д. Конечно ещё и огорчили его не взяв г.м. в Авангард. А Дамир всё правильно сказал и корректно!!
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Tosha NeoN
Кэп Красава, подорвал всем продажным журналистам
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Болельщик АВЫ
Ответ 4k7shv9zrw
Знатно Шарипзянов разворошил это гнездо одной фразой
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+5
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Кеша
Без матчей и плей офф хоккейная ветка настолько пуста и ничтожна , что приходится читать такие «говно-новости». Все уже поняли про агентов все . И про грязную жижу вокруг. А Вайсфельд старый приятель, наверное, всех агентов . С ЦСКА, Динамо и СКА так никто себя вести из агентов не будет - там быстро кислород перекроют .
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boxellevogue
Если Вайсфельда попросили так сказать это одно, если он сам - это другое. Он не прав ни по форме ни по содержанию
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Demis Iordanov
мафия распетушилась) прав Дамир на сто процентов
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Персональные данные Номер 67327384
"Авангард, ахахахахаха". Это журналистика, которую мы заслужили?
Вся эта околохоккейная вyльвoбратия (комментаторы, агенты, жyрнaлизды типа зислятины и шевы и прочая перхоть из соцсетей) возомнили себя вершителями судеб. Но, вас скоро поставят на место
+8
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Sergey55
Вторая Кожевникова появилась, теперь у него постоянно будут интервью брал с вопросами про Авангард. ))
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Dvmjk
Ключевой фразой Дамира в силу его молодой непосредственности (что не является пороком) как "серпом по яйцам" послужило - "Но на них свет клином не сошелся". Дамир выразился литературной метафорой. И тут пошло...полилось..от взрослых дядек, неведающих пощады и снисхождения, но претендующих на "честь профессии". На воре шапка горит!
Они то думают, что сошелся! Но мы то знаем!
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Остап80
Леня , что ты раздуваешь ? Обломилось генменом в Авангард , ну и успокойся . вежливо сказал ? то - то .
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VF2
Шарпи - отличный капитан, всё правильно сказал. А Wайсвельд - типичное трепло. Только и умеет, что посмеиваясь нести чушь. Не понимаю, на что он рассчитывал, когда стремился на вакансию нашего менеджера? Тут многие ещё помнят его гениальное судейство 2001. А сейчас ещё эксперт в "судейской". Поглядел я один выпуск - такая умора
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VF2
Ответ Demis Iordanov
ну смотри, ему предложили адекватный контракт, он согласился. бабаевским предложили тоже адекватные контракты, те навели позорную суету. ну и кто адекватен и прав?
Всё верно, но что им объяснишь? Я смотрю, уже какая-то волна пошла по отбеливанию Бабая. Оказывается, он "просто делает свою работу". Работа агента - это находить для своих игроков команды. Настоящий агент проявляет себя со средними хоккеистами, пристраивает их, помогает с развитием, находит летом базы для тренировок. А всякие бабаи - это только выдаивание денег для известных клиентов за нехилую комиссию. Такие игроки как Ткачёв и без агента могли бы себе клуб найти легко, можно подумать, на него спроса нет. На фига ему агент
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Angryslon
Ответ Олег
Еврей Бабая защищает Бггг. Давно надо было, на место поставить всю эту шайку лейку. А Еврей бесится,что его не взяли в Авангард. Все эти клоуны с одной оперы. 😂 А Дамирка молодец....
Слушай, с чего такая любовь к Авангарду? Помнится, ты гнал на команду в серии с Акбарсом. Или бомбило после проигрыша?
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Олег
Ответ Angryslon
Слушай, с чего такая любовь к Авангарду? Помнится, ты гнал на команду в серии с Акбарсом. Или бомбило после проигрыша?
Я просто за справедливость ⚖.
Не люблю когда всякие ур..ды
делают игрока виноватым.
+1
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