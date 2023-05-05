Леонид Вайсфельд высказался о ситуации вокруг заявлений капитана «Авангарда».

Ранее капитан омичей прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами . Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

Омский клуб попросил ФХР и КХЛ дать оценку высказываниям агентов.

«Самая главная проблема – « » переносит личные отношения на производственные. Если Шарипзянова в клубе попросили так сказать, то это одно, если сам придумал – другое. Конечно, он не прав.

Шуми по сути сказал все правильно, по форме – так себя нельзя вести, просто он очень эмоционален. Но описал он ситуацию верно», – сказал бывший генменеджер клубов .