Александр Кожевников: «Хоккей не терпит бесхарактерных личностей, что доказывает карьера Вайсфельда. Не взяв его, «Авангард» принял правильное решение»

Александр Кожевников высказался о реакции Леонида Вайсфельда на ситуацию в «Авангарде».

Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

– Не жалеете, что выступили по теме «Авангарда» и агентов?

– Наоборот. Считаю, что все правильно сделал. Нашему хоккею нужно то, что мы видим в Красноярске и Челябинске, но никак не в Омске. Более того, на следующий день со словами поддержки звонили многие ветераны, люди, с которыми не общался чуть ли не со своих хоккейных времен. Для многих это больная тема!

Кстати, этот скандальчик вскрыл некоторых людей – например, Леонида Вайсфельда, который, как обычно, выступил в стиле «и нашим, и вашим». Сторонюсь бесхарактерных личностей, хоккей их не терпит, что и доказывает карьера Вайсфельда.

Обычно критикую «Авангард», но, не взяв Вайсфельда, Омск едва ли не впервые за последнее время принял правильное решение. В хоккейном мире у бывшего арбитра своеобразная репутация, в свое время после него в руинах осталось несколько клубов. И то, что он слету влез в агентскую тему, это лишний раз подтвердило, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Не понял, чем руководствуется Крылов. Стесняюсь спросить, что же за концепцию представил Курьянов, что она оказалась лучше, чем у остальных?!»

Вайсфельд о Шарипзянове: «Если в «Авангарде» попросили так сказать, это одно, если сам – другое. Он не прав, Бабаев по сути сказал верно, по форме – нет»