Александр Кожевников: «Хоккей не терпит бесхарактерных личностей, что доказывает карьера Вайсфельда. Не взяв его, «Авангард» принял правильное решение»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд Шуми Бабаев КХЛ Александр Кожевников Дамир Шарипзянов Алеша Пилко Хоккей

Александр Кожевников высказался о реакции Леонида Вайсфельда на ситуацию в «Авангарде».

Ранее капитан омичей Дамир Шарипзянов прокомментировал сложные переговоры клуба с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».

Все эти игроки являются клиентами Шуми Бабаева. Агент эмоционально выступил в ответ: «Крыса – хорошее слово для таких людей, в мои времена люлей бы отхватил».

Агент Алеша Пилко также раскритиковал Шарипзянова: «Контракт Дамиру дали чуть-чуть за хоккей, а остальное – за умение вылизывать языком нужных людей».

– Не жалеете, что выступили по теме «Авангарда» и агентов?

– Наоборот. Считаю, что все правильно сделал. Нашему хоккею нужно то, что мы видим в Красноярске и Челябинске, но никак не в Омске. Более того, на следующий день со словами поддержки звонили многие ветераны, люди, с которыми не общался чуть ли не со своих хоккейных времен. Для многих это больная тема!

Кстати, этот скандальчик вскрыл некоторых людей – например, Леонида Вайсфельда, который, как обычно, выступил в стиле «и нашим, и вашим». Сторонюсь бесхарактерных личностей, хоккей их не терпит, что и доказывает карьера Вайсфельда.

Обычно критикую «Авангард», но, не взяв Вайсфельда, Омск едва ли не впервые за последнее время принял правильное решение. В хоккейном мире у бывшего арбитра своеобразная репутация, в свое время после него в руинах осталось несколько клубов. И то, что он слету влез в агентскую тему, это лишний раз подтвердило, – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Вайсфельд о переговорах с «Авангардом»: «Не понял, чем руководствуется Крылов. Стесняюсь спросить, что же за концепцию представил Курьянов, что она оказалась лучше, чем у остальных?!»

Вайсфельд о Шарипзянове: «Если в «Авангарде» попросили так сказать, это одно, если сам – другое. Он не прав, Бабаев по сути сказал верно, по форме – нет»

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5 комментариев

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цэсемьэр
интересно, а у самого Кожевникова, после окончания хоккейной, как карьера сложилась?🤡
+3
0
+3
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Руслан Х
Ответ Дмитрий Прокуда
Он хоккеист,а не арбитр
Хоккеист — в прошлом,сейчас — 🤡.
+1
0
+1
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Дмитрий Прокуда
Почему то я больше и больше за Кожеву....
+1
-1
0
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Дмитрий Прокуда
Ответ цэсемьэр
интересно, а у самого Кожевникова, после окончания хоккейной, как карьера сложилась?🤡
Он хоккеист,а не арбитр
0
0
0
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