Шуми Бабаев: «Грицюк собирался остаться в «Авангарде». Они слили, что мы просим деньги, подключили людей, не могу их даже людьми назвать, играющих у них в команде»

Агент Арсения Грицюка заявил, что хоккеист хотел остаться в «Авангарде».

Ранее появилась информация, что Арсений Грицюк может перейти в СКА.

– Он [ ] мне позвонил, сказал, что есть предложение. Раз у нас через Лысенкова все цифры озвучиваются, почему мне их не озвучит тоже.

Это не контрактные цифры, поэтому они не являются конфиденциальными. То, что «Авангард» скидывает конфиденциальную информацию, – это пускай лига разбирается.

Они сделали предложение... По-моему, 35 млн плюс 45 млн плюс бонусы. В сумме получается 50-60, как мы просили. Но это не то, что мы просили.

То, что мы просили – эта складывалось не просто так, что взяли мы с Арсением эту цифру и в голове придумали.

Цифра идет из того, какие контракты подписаны в других клубах у игроков, какие контракты подписаны в « ».

Все это взвешивалось. Получилась такие цифры: 50-60 млн плюс бонусы. То, что они сделали предложение 30 плюс 60 – это совсем не то.

С нашей стороны нет никакой ситуации: вот мы уперлись, идем на какой-то принцип. Когда клуб хочет оставить игрока, наверное, с ним надо по-другому общаться.

– Говорят, что ты изначально не был готов договариваться, и поэтому такая реакция – ты хотел уйти.

– Я бы подписал его в «Нью-Джерси» – и все. Не было у меня такого желания.

Мы собирались остаться. Не было желания уходить из «Авангарда». Ни одной мысли не было. Была мысль: либо «Авангард», либо «Нью-Джерси».

Мы разговаривали с Рашидом Хабибулиным. Я говорю: вижу возможность остаться на год, может быть, на два. При вот таких вот условиях.

Все объяснил, все расписал. Раз – они сливают, как мы просим какие-то деньги, подключают болельщиков, подключают людей, которых я не могу даже назвать людьми, которые там в команде играют. Которые звонят игрокам, предлагают что-то – это бред.

Они не умеют работать.

Если сейчас Курьянов пойдет своей дорогой, а не будет обращать внимание на некоторых людей, то все будет нормально, они потихоньку выскребутся, – сказал .

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