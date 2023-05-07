«Авангард» подпишет контракт с Гераськиным на 170 млн рублей и 4 года (Metaratings)
«Авангард» подпишет контракт с форвардом Игорем Гераськиным на 4 года и 170 млн рублей.
Вчера омский клуб выменял спортивные права на 24-летнего игрока у «Северстали».
Как сообщает Metaratings, «Авангард» подпишет с игроком контракт на 4 года.
За это время хоккеист суммарно заработает 170 миллионов рублей (в среднем – 42,5 млн за сезон).
В 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф он отметился 5 передачами.
С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Помню только Мозякина
Но веселье еще в том, а нужны ли им эти деньги, вон Магнитку уже даже Минск и Сева побрили, хотя там около сотки были оба оффершита, все прекрасно понимают, что на деньги сегодня ничего толкового не купить.
В итоге спартак либо подпишет его сам, либо потребует пол царства игроков взамен