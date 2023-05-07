«Авангард» подпишет контракт с Гераськиным на 170 млн рублей и 4 года (Metaratings)

Теги Авангард КХЛ Игорь Гераськин деньги Хоккей

«Авангард» подпишет контракт с форвардом Игорем Гераськиным на 4 года и 170 млн рублей.

Вчера омский клуб выменял спортивные права на 24-летнего игрока у «Северстали».

Как сообщает Metaratings, «Авангард» подпишет с игроком контракт на 4 года.

За это время хоккеист суммарно заработает 170 миллионов рублей (в среднем – 42,5 млн за сезон). 

В 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф он отметился 5 передачами.

С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь

26 комментариев

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Камиль Мухаметшин
ну в принципе все нормально , посмотрим как он себя проявит.
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Сергей Нагорнов
Соседи! Дай бог он у вас в суперзвезду превратится! Удачи и ему и вам!
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Рамис Зарипов
Ответ GoodZilla
Хм... А в КХЛ такие долгосрочные контракты подписывали с кем-либо? Помню только Мозякина
Салават Юлаев подписывал Зиновьева на 5
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Ыжык
Если бы троица бабаевских кукол не выпендривалась, а пошли на встречу клубу при трудностях с потолком, то тоже получили бы свои долгосрочные контракты. С хорошими деньгами.
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Рамис Зарипов
Ответ Александр Невский
вот и молодец Курьянов такого форварда заполучили а Грицюк за 2 года просил 110 миллионов а тут за 4 года 170 и Ткачев 120 просил
Да при всем уважении к Грицюку Гераськин не хуже точно !!!
+6
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Roman Schmidt
Отлично,главное чтобы заиграл у нас!Удачи!
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mmg73
Вот так нужно работать. Гомоляко нервно курит в сторонке вместе с Разиным.
+5
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Максим Макаров
Ответ GoodZilla
Хм... А в КХЛ такие долгосрочные контракты подписывали с кем-либо? Помню только Мозякина
Шаров с Сибирью на 4 подписывал
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Shiver89
Ответ Booligan
мелковатый
Несмотря на не самые выдающиеся габариты не боится силовой игры, смело идет в стыки, борьбу у борта, силовые грамотно проводит. Игрок техничный, быстрый. Прогрессирует с каждым сезоном, в этом году тоже сильно прибавил. Для Авангарда однозначно хорошее приобретение в первые два звена, для Севертали большая потеря.
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GoodZilla
Хм... А в КХЛ такие долгосрочные контракты подписывали с кем-либо?
Помню только Мозякина
+3
-2
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k-kaprizov
Ответ GoodZilla
Хм... А в КХЛ такие долгосрочные контракты подписывали с кем-либо? Помню только Мозякина
Тот же Мичков вроде на 5 подписан был
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Booligan
мелковатый
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Dr Gonzo
Ответ GoodZilla
Хм... А в КХЛ такие долгосрочные контракты подписывали с кем-либо? Помню только Мозякина
Огромное количество 4 и 5 летних контрактов за историю лиги. АБ помню такие ещё в нулевых с лидерами подписывал.
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barsik94
Ответ GoodZilla
Хм... А в КХЛ такие долгосрочные контракты подписывали с кем-либо? Помню только Мозякина
Варнаков с барсами на 5 лет подписывал, и, если мне не изменяет память, Никулин тоже, но это уже плохо помню)
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srs
Ответ srs
Мальцев центрить будет или кто там. Ну не уступать же его СЮ
И чего тянут с подписанием... ведь возьмет АБ и заберет к Радулову в партнеры
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Ruar
Ответ srs
Мальцев центрить будет или кто там. Ну не уступать же его СЮ
Он ОСА, права у спартака, их еще надо забрать, думаю при нынешнем рынке они только от 100 разговаривать начнут, и то для качественного центра, коих дефицит на рынке это маловато
Но веселье еще в том, а нужны ли им эти деньги, вон Магнитку уже даже Минск и Сева побрили, хотя там около сотки были оба оффершита, все прекрасно понимают, что на деньги сегодня ничего толкового не купить.
В итоге спартак либо подпишет его сам, либо потребует пол царства игроков взамен
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srs
Ответ Ruar
Он ОСА, права у спартака, их еще надо забрать, думаю при нынешнем рынке они только от 100 разговаривать начнут, и то для качественного центра, коих дефицит на рынке это маловато Но веселье еще в том, а нужны ли им эти деньги, вон Магнитку уже даже Минск и Сева побрили, хотя там около сотки были оба оффершита, все прекрасно понимают, что на деньги сегодня ничего толкового не купить. В итоге спартак либо подпишет его сам, либо потребует пол царства игроков взамен
Ожидается компенсация с участием игроков от сделки с Грицюком, вроде. Трёхсторонку мутят моть
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Максим Шмальц
Ответ Александр Невский
вот и молодец Курьянов такого форварда заполучили а Грицюк за 2 года просил 110 миллионов а тут за 4 года 170 и Ткачев 120 просил
170 плюс 80 денежная компенсация в итоге 250
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Ыжык
Ответ Максим Шмальц
170 плюс 80 денежная компенсация в итоге 250
Тут главное потолок. Думается что контракт не простой, тупо по 42 млн в год, должен идти по возрастающей.
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Makarosh
Ответ Booligan
мелковатый
по габаритам вылитый Толчинский
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Александр Невский
вот и молодец Курьянов такого форварда заполучили а Грицюк за 2 года просил 110 миллионов а тут за 4 года 170 и Ткачев 120 просил
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