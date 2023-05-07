«Авангард» подпишет контракт с Гераськиным на 170 млн рублей и 4 года (Metaratings)

«Авангард» подпишет контракт с форвардом Игорем Гераськиным на 4 года и 170 млн рублей.

Вчера омский клуб выменял спортивные права на 24-летнего игрока у «Северстали».

Как сообщает Metaratings, « » подпишет с игроком контракт на 4 года.

За это время хоккеист суммарно заработает 170 миллионов рублей (в среднем – 42,5 млн за сезон).

В 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф он отметился 5 передачами.

С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь.