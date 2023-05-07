«Авангард» подтвердил подписание контракта с форвардом Гераськиным на 4 года
«Авангард» подтвердил подписание контракта с форвадом Игорем Гераськиным на 4 года.
24-летний игрок будет выступать под 89-м номером. Сообщалось, что общая сумма контракта составит 170 миллионов рублей (42,5 млн за сезон).
Вчера омский клуб выменял спортивные права на 24-летнего игрока у «Северстали».
В 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф он отметился 5 передачами.
С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Удачи 👍🤞