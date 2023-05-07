«Авангард» подтвердил подписание контракта с форвардом Гераськиным на 4 года

«Авангард» подтвердил подписание контракта с форвадом Игорем Гераськиным на 4 года.

24-летний игрок будет выступать под 89-м номером. Сообщалось, что общая сумма контракта составит 170 миллионов рублей (42,5 млн за сезон).

Вчера омский клуб выменял спортивные права на 24-летнего игрока у «Северстали».

В 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф он отметился 5 передачами.

С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь.