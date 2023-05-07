«Авангард» подтвердил подписание контракта с форвардом Гераськиным на 4 года

Теги Авангард КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

«Авангард» подтвердил подписание контракта с форвадом Игорем Гераськиным на 4 года.

24-летний игрок будет выступать под 89-м номером. Сообщалось, что общая сумма контракта составит 170 миллионов рублей (42,5 млн за сезон). 

Вчера омский клуб выменял спортивные права на 24-летнего игрока у «Северстали».

В 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф он отметился 5 передачами.

С общей статистикой игрока можно ознакомиться здесь

4 комментария

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Дмитрий Сподаренко
Ответ Rialto 82
Закрыл для себя НХЛ на всегда
Гераськин вот вот вышел на новый уровень, какой ему НХЛ?
+10
-1
+9
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Большое сердце Неймара
ну чтож, добро пожаловать в Авангард и новых побед с клубом!
+8
-4
+4
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Rialto 82
Закрыл для себя НХЛ на всегда
+2
-2
0
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Ястреб
Супер 👏
Удачи 👍🤞
+1
-1
0
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