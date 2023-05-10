Павелски разделил 7-е место в истории НХЛ по голам в большинстве в плей-офф с Овечкиным, Малкиным и Потвеном
Джо Павелски забил 28-й гол в большинстве в плей-офф Кубка Стэнли.
38-летний нападающий «Далласа» забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии).
Он повторил достижения Евгения Малкина, Александра Овечкина и Дени Потвена (по 28 шайб), разделив с ними 7-е место по голам в большинстве в плей-офф в истории НХЛ.
Павелски обошел Брайан Проппа, Джо Сакика и Стива Айзермана (по 27 голов в большинстве в плей-офф).
Рекорд принадлежит Бретту Халлу (38 голов).
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