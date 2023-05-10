Павелски разделил 7-е место в истории НХЛ по голам в большинстве в плей-офф с Овечкиным, Малкиным и Потвеном

Теги Даллас Евгений Малкин Александр Овечкин Джо Сакик Джо Павелски НХЛ Стив Айзерман Бретт Халл рекорды Дени Потвен Брайан Пропп Хоккей

Джо Павелски забил 28-й гол в большинстве в плей-офф Кубка Стэнли.

38-летний нападающий «Далласа» забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии).

Он повторил достижения Евгения Малкина, Александра Овечкина и Дени Потвена (по 28 шайб), разделив с ними 7-е место по голам в большинстве в плей-офф в истории НХЛ.

Павелски обошел Брайан Проппа, Джо Сакика и Стива Айзермана (по 27 голов в большинстве в плей-офф).

Рекорд принадлежит Бретту Халлу (38 голов).

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2 комментария

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banchik1
Монстр, просто монстр.
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