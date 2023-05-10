Павелски разделил 7-е место в истории НХЛ по голам в большинстве в плей-офф с Овечкиным, Малкиным и Потвеном

Джо Павелски забил 28-й гол в большинстве в плей-офф Кубка Стэнли.

38-летний нападающий « » забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии).

Он повторил достижения , и Дени Потвена (по 28 шайб), разделив с ними 7-е место по голам в большинстве в плей-офф в истории .

Павелски обошел Брайан Проппа, Джо Сакика и (по 27 голов в большинстве в плей-офф).

Рекорд принадлежит Бретту Халлу (38 голов).