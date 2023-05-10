Павелски разделил 19-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ с Айзерманом (70). Среди действующих игроков больше только у Кросби и Овечкина
Джо Павелски достиг отметки в 70 голов в плей-офф Кубка Стэнли.
38-летний нападающий «Далласа» забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии).
Теперь на его счету 132 (70+62) балла в 173 играх плей-офф в карьере.
Он повторил достижение Стива Айзермана (70 шайб), разделив с ним 19-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ.
Среди действующих игроков только у Сидни Кросби (71) и Александра Овечкина (72) больше голов в плей-офф, чем у Павелски.
1. Mario Lemieux 1984-06 0.710
2. Leon Draisaitl 2014-23 0.674
3. Mike Bossy 1977-87 0.659
4. Barry Pederson 1980-92 0.647
5. Maurice Richard 1942-60 0.621
6. Cam Neely 1983-96 0.613
7. Wayne Gretzky 1979-99 0.587
8. Jake Guentzel 2016-23 0.586
9. Nathan MacKinnon 2013-23 0.571
10. Connor McDavid 2015-23 0.565
11. Pavel Bure 1991-03 0.547
23. Alex Ovechkin 2005-23 0.490
68. Sidney Crosby 2005-23 0.394
В прайме есть чем похвастаться - 3 снайпер 2013/2014, ещё дважды был в пятёрке.
Хороший игрок, но суперзвездных показателей никогда не добивался.
Смысл того Зала, если всех подряд брать
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2 Леон Драйзайтль 1.681
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Уэйн Гретцки 2.333
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4 Бретт Халл 103
5 Гленн Андерсон 93