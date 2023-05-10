Павелски разделил 19-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ с Айзерманом (70). Среди действующих игроков больше только у Кросби и Овечкина

Теги Кубок Стэнли Даллас Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Павелски НХЛ Стив Айзерман рекорды Хоккей

Джо Павелски достиг отметки в 70 голов в плей-офф Кубка Стэнли.

38-летний нападающий «Далласа» забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии).

Теперь на его счету 132 (70+62) балла в 173 играх плей-офф в карьере.

Он повторил достижение Стива Айзермана (70 шайб), разделив с ним 19-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ

Среди действующих игроков только у Сидни Кросби (71) и Александра Овечкина (72) больше голов в плей-офф, чем у Павелски.

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27 комментариев

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Evincive
NHL Career Playoff Leaders for Goals Per Game
1. Mario Lemieux 1984-06 0.710
2. Leon Draisaitl 2014-23 0.674
3. Mike Bossy 1977-87 0.659
4. Barry Pederson 1980-92 0.647
5. Maurice Richard 1942-60 0.621
6. Cam Neely 1983-96 0.613
7. Wayne Gretzky 1979-99 0.587
8. Jake Guentzel 2016-23 0.586
9. Nathan MacKinnon 2013-23 0.571
10. Connor McDavid 2015-23 0.565
11. Pavel Bure 1991-03 0.547
23. Alex Ovechkin 2005-23 0.490
68. Sidney Crosby 2005-23 0.394
+14
-2
+12
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belrus
Ответ Вадим Сидоров
На Зал Славы конечно не наиграл, но на протяжении карьеры был достаточно стабилен В прайме есть чем похвастаться - 3 снайпер 2013/2014, ещё дважды был в пятёрке.
в прайсе в Минском Динамо был лучшим бомбардиром:)
+10
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Haman
Ответ Вадим Сидоров
На Зал Славы конечно не наиграл, но на протяжении карьеры был достаточно стабилен В прайме есть чем похвастаться - 3 снайпер 2013/2014, ещё дважды был в пятёрке.
В Зал славы стоит очередь из старых легенд, которые вроде бы наиграли, а вроде бы есть кто и поприоритетней. Но если туда когда-нибудь включат Рёника, Ткачака и Пьера Туржона, то значит и у Павелски есть шанс :)
+8
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+7
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Вадим Сидоров
На Зал Славы конечно не наиграл, но на протяжении карьеры был достаточно стабилен
В прайме есть чем похвастаться - 3 снайпер 2013/2014, ещё дважды был в пятёрке.
+7
-3
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Фтемноте
Ответ Viktoriya Vushnya
Так а что он выиграл вообще? Ни одной индивидуальной награды, 100 не набирал, 50 голов не забивал. Хороший игрок, но суперзвездных показателей никогда не добивался. Смысл того Зала, если всех подряд брать
не знаю за что тебе минусы. но ты по делу всё сказал
+4
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+3
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Костя Савенков
Ответ Пинающий Достоинства
Там ещё примечательнее что снова победную в плей-офф, там вроде рекорд
16 победная
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Viktoriya Vushnya
Ответ СпутникНТ
Ничего себе на Зал Славы не наиграл,ты что совсем в хоккее не разбираешься́?! В регулярке более 1000 очков,в ближайшие игры обойдет наверно Айзерман по годам в плей-офф,обойдет Вашего любимого Овечкина. Может Айзерман недостоин Зала Славы или тот же Алекс Овечкин!
Так а что он выиграл вообще? Ни одной индивидуальной награды, 100 не набирал, 50 голов не забивал.
Хороший игрок, но суперзвездных показателей никогда не добивался.
Смысл того Зала, если всех подряд брать
+7
-5
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СпутникНТ
Ответ Вадим Сидоров
На Зал Славы конечно не наиграл, но на протяжении карьеры был достаточно стабилен В прайме есть чем похвастаться - 3 снайпер 2013/2014, ещё дважды был в пятёрке.
Ничего себе на Зал Славы не наиграл,ты что совсем в хоккее не разбираешься́?! В регулярке более 1000 очков,в ближайшие игры обойдет наверно Айзерман по годам в плей-офф,обойдет Вашего любимого Овечкина. Может Айзерман недостоин Зала Славы или тот же Алекс Овечкин!
+13
-11
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Артём Коковихин
Мне кажется только Павелски с Ови могут так мощно играть и держать уровень в своём возрасте.
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zherebyatnikov
Ответ belrus
в прайсе в Минском Динамо был лучшим бомбардиром:)
Козырно!
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Splin
Очки за игру в карьере
ТОП5
1 Уэйн Гретцки 1.837
2 Леон Драйзайтль 1.681
3 Марио Лемьё 1.607
4 Барри Педерсон 1.529
5 Коннор Макдэвид 1.486
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Splin
Передачи за сезон
ТОП5
1 Уэйн Гретцки 31
2 Уэйн Гретцки 30
3 Уэйн Гретцки 29
4 Марио Лемьё 28
5 Никита Кучеров
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Костя Савенков
Ответ Джон Мщузавсех
Тройка из Анахайма и Стаал. Жердев, Ванек, Картер с Брауном из КИнгс, Паризе и Нильсон. Всё. Флери с Сутером и Сибруком не считаем. ДА, и Бёрнс.
Драфт 2003 считается одним из величайших в истории. И явно не от Павелски ждали таких голевых успехов.
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владимир бредихин
Ответ Crenk
Овецкина в плей офф мы более не увидим
кто знает ,все еще может быть?
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Haman
Ответ Crenk
Овецкина в плей офф мы более не увидим
У Овечкина контракт до 2026, за три года может и сыграет там еще хоть раз.
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Splin
Очки за сезон
ТОП5
1 Уэйн Гретцки 47
2 Марио Лемьё 44
3 Уэйн Гретцки 43
4 Уэйн Гретцки 40
5 Уэйн Гретцки 38
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Splin
Очки за игру в сезоне
топ5
1 Уэйн Гретцки 2.611
2 Уэйн Гретцки 2.375
3 Дэррил Ситтлер 2.333
Уэйн Гретцки 2.333
5 Марио Лемьё 2.267
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Splin
ТОП5:
1 Уэйн Гретцки 122
2 Марк Мессье 109
3 Яри Курри 106
4 Бретт Халл 103
5 Гленн Андерсон 93
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Вадим Сидоров
Ответ Haman
В Зал славы стоит очередь из старых легенд, которые вроде бы наиграли, а вроде бы есть кто и поприоритетней. Но если туда когда-нибудь включат Рёника, Ткачака и Пьера Туржона, то значит и у Павелски есть шанс :)
Бриндамур, Флери, + ещё ряд защитников можно вспомнить и вратарей.
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Пинающий Достоинства
Там ещё примечательнее что снова победную в плей-офф, там вроде рекорд
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Dr. J 24
Ответ Вадим Сидоров
На Зал Славы конечно не наиграл, но на протяжении карьеры был достаточно стабилен В прайме есть чем похвастаться - 3 снайпер 2013/2014, ещё дважды был в пятёрке.
Пав 100% в Зале Славы будет.
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Splin
Ответ Evincive
NHL Career Playoff Leaders for Goals Per Game 1. Mario Lemieux 1984-06 0.710 2. Leon Draisaitl 2014-23 0.674 3. Mike Bossy 1977-87 0.659 4. Barry Pederson 1980-92 0.647 5. Maurice Richard 1942-60 0.621 6. Cam Neely 1983-96 0.613 7. Wayne Gretzky 1979-99 0.587 8. Jake Guentzel 2016-23 0.586 9. Nathan MacKinnon 2013-23 0.571 10. Connor McDavid 2015-23 0.565 11. Pavel Bure 1991-03 0.547 23. Alex Ovechkin 2005-23 0.490 68. Sidney Crosby 2005-23 0.394
количнсиво игр тогда надо указывать, или сравнивать при одиноковом количестве. Иначе слишком разброс большой
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Костя Савенков
Кто бы мог подумать во время драфта 2003, богатого на таланты, что именно этот парень войдёт в 20 самых забивных в плей-офф за историю?
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