Павелски разделил 19-е место по голам в плей-офф в истории НХЛ с Айзерманом (70). Среди действующих игроков больше только у Кросби и Овечкина

Джо Павелски достиг отметки в 70 голов в плей-офф Кубка Стэнли.

38-летний нападающий « » забросил шайбу в матче против «Сиэтла» (6:3, 2-2 в серии).

Теперь на его счету 132 (70+62) балла в 173 играх плей-офф в карьере.

Он повторил достижение (70 шайб), разделив с ним 19-е место по голам в плей-офф в истории .

Среди действующих игроков только у (71) и (72) больше голов в плей-офф, чем у Павелски.