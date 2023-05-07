Драйзайтль – первый игрок в истории НХЛ с 6 шайбами в первых 2 матчах серии плей-офф

Леон Драйзайтль – 1-й игрок в истории НХЛ с 6 шайбами в первых 2 матчах серии плей-офф.

Форвард « » сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (5:1, 1-1). В первой игре в его активе был покер.

Ранее ни одному игроку в истории розыгрышей Кубка Стэнли не удавалось забросить 6 шайб в первых двух играх серии.

По 5 шайб было у Гленна Андерсона (1983, «Эдмонтон», финал конференции), (1985, «Эдмонтон», финал конференции), («Вашингтон»,1990, первый раунд), («Вашингтон», 1993, первый раунд), Юхана Франзена (2008, «Детройт», второй раунд), Нэтана Маккиннона (2021, «Колорадо», первый раунд) и Джо Павелски («Даллас», 2023, второй раунд).