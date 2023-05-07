Драйзайтль – первый игрок в истории НХЛ с 6 шайбами в первых 2 матчах серии плей-офф
Леон Драйзайтль – 1-й игрок в истории НХЛ с 6 шайбами в первых 2 матчах серии плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1). В первой игре в его активе был покер.
Ранее ни одному игроку в истории розыгрышей Кубка Стэнли не удавалось забросить 6 шайб в первых двух играх серии.
По 5 шайб было у Гленна Андерсона (1983, «Эдмонтон», финал конференции), Яри Курри (1985, «Эдмонтон», финал конференции), Дино Сиссарелли («Вашингтон»,1990, первый раунд), Дэйла Хантера («Вашингтон», 1993, первый раунд), Юхана Франзена (2008, «Детройт», второй раунд), Нэтана Маккиннона (2021, «Колорадо», первый раунд) и Джо Павелски («Даллас», 2023, второй раунд).
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