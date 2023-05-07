Драйзайтль – первый игрок в истории НХЛ с 6 шайбами в первых 2 матчах серии плей-офф

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Юхан Франзен Джо Павелски НХЛ Яри Курри Дэйл Хантер рекорды Дино Сиссарелли Гленн Андерсон Вегас Нэтан Маккиннон Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль – 1-й игрок в истории НХЛ с 6 шайбами в первых 2 матчах серии плей-офф.

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (5:1, 1-1). В первой игре в его активе был покер

Ранее ни одному игроку в истории розыгрышей Кубка Стэнли не удавалось забросить 6 шайб в первых двух играх серии. 

По 5 шайб было у Гленна Андерсона (1983, «Эдмонтон», финал конференции), Яри Курри (1985, «Эдмонтон», финал конференции), Дино Сиссарелли («Вашингтон»,1990, первый раунд), Дэйла Хантера («Вашингтон», 1993, первый раунд), Юхана Франзена (2008, «Детройт», второй раунд), Нэтана Маккиннона (2021, «Колорадо», первый раунд) и Джо Павелски («Даллас», 2023, второй раунд). 

2 комментария

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kostya187
Крутой немец! Думаю, еще какие-либо рекорды в этом ПО может успеть побить!
+3
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ArmBoy90
Ответ kostya187
Крутой немец! Думаю, еще какие-либо рекорды в этом ПО может успеть побить!
Это самый крутой игрок поколения наряду с Макдэвидом,а не просто крутой немец))
+1
0
+1
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