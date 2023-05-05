Павелски – 2-й в истории игрок старше 35 лет с 5 голами за 2 матча одного плей-офф НХЛ

Теги Кубок Стэнли Даллас Джо Павелски НХЛ Горди Хоу Морис Ришар Хоккей

Джо Павелски забросил победную шайбу в матче с «Сиэтлом» (4:2, 1-1) во 2-м раунде Кубка Стэнли.

38-летний форвард «Далласа» стал вторым в истории плей-офф игроком старше 35 лет, забившим 5 голов на отрезке в две игры в одном розыгрыше.

В 1957 году это удалось Морису Ришару, который отличился за «Монреаль» в 5-м матче полуфинала и в 1-м матче финала, когда ему было 35 лет и 245 дней.

Всего в 3 играх текущего Кубка Стэнли Павелски набрал 6 (5+1) очков.

За карьеру в плей-офф у него стало 69 шайб в 171 матче. Американец вошел в топ-20 лучших снайперов в истории Кубка Стэнли, опередив Горди Хоу (68 в 157). 

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8 комментариев

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pztpzhmx66
С таким павелски могут в финале быть
+12
-2
+10
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Klinsmann32
лидер Далласа в по
+5
0
+5
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Пинающий Достоинства
70 в плей-офф, круть
+4
0
+4
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Crenk
Ответ pztpzhmx66
С таким павелски могут в финале быть
нале быть
Крайне серьезный претендент Даллас
Совсем слабых позиций не наблюдаю у них
Но как иногда бывает в плей офф удача может подкачать
+2
0
+2
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TBFTT
Вот это Павелски ворвался!!! Вот, что значит отдохнуть, так и Кучеров свои подвиги творил.
+3
-2
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curdboy
Джо крутой. Интересно, как вариант из альтернативной реальности, если бы Павс вместо Далласа тогда подписался в Тампу на минималку и уже имел кубок, продолжал бы так же отжигать?)
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Алексей Купцов
Как фанат СХ болею за Старс в этом ПО, так как очень хочу чтобы кэп взять заветный кубок. Капитан Америка крут!
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Костя Савенков
Ответ Пинающий Достоинства
70 в плей-офф, круть
Пока 69. Кстати 15 победную в плей-офф забросил. Среди действующих игроков первый по этому показателю.
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