Павелски – 2-й в истории игрок старше 35 лет с 5 голами за 2 матча одного плей-офф НХЛ

забросил победную шайбу в матче с «Сиэтлом» (4:2, 1-1) во 2-м раунде Кубка Стэнли.

38-летний форвард « » стал вторым в истории плей-офф игроком старше 35 лет, забившим 5 голов на отрезке в две игры в одном розыгрыше.

В 1957 году это удалось , который отличился за «Монреаль» в 5-м матче полуфинала и в 1-м матче финала, когда ему было 35 лет и 245 дней.

Всего в 3 играх текущего Кубка Стэнли Павелски набрал 6 (5+1) очков.

За карьеру в плей-офф у него стало 69 шайб в 171 матче. Американец вошел в топ-20 лучших снайперов в истории Кубка Стэнли, опередив Горди Хоу (68 в 157).