Матчи лиги Швейцарии посетили более 2,9 млн болельщиков в сезоне-2022/23. Это лучший показатель в истории

Теги болельщики чемпионат Швейцарии рекорды Хоккей

Матчи швейцарской Национальной лиги посетили почти 3 миллиона болельщиков в сезоне-2022/23.

Заполняемость арен в плей-офф составила 94%, матчи посетили 375 000 зрителей.

Посещаемость с учетом плей-офф и регулярного чемпионата составила 2 979 300 человек. Это самый высокий показатель в истории Национальной лиги. 

«Серветт» впервые выиграл чемпионат Швейцарии. За команду играли Хартикайнен, Умарк, Филппула и Ватанен

КХЛ занимает 4-е место в Европе по средней посещаемости в регулярке после лиг Швейцарии, Швеции и Германии (Metaratings)

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