Порядин считает, что перерос «Нефтехимик»: «Благодарен клубу за эти 8 лет, но хочется сделать шаг вперед в своем развитии»
Павел Порядин заявил, что хочет выйти из зоны комфорта, покинув «Нефтехимик».
Контракт форварда с клубом из Нижнекамска действует до 30 апреля.
– Есть чувство, что вы переросли «Нефтехимик» и нужно делать шаг наверх?
– Наверное, да. Я благодарен «Нефтехимику» за эти восемь лет. Но в Нижнекамске у меня сложилась определенная зона комфорта, и сейчас хочется сделать шаг из нее, шаг вперед в своем развитии. И не только в спортивном плане, но и в жизненном – сменить обстановку, локацию.
Когда приходишь в новую организацию, ты сконцентрирован чуть‑чуть по‑другому, тебе снова надо доказывать определенные вещи. Бывало, когда я в сборную приезжал пару лет назад, как губка впитывал каждое слово, и это очень сильно помогало расти.
Хочется сейчас и в клубном плане сделать такой переход. Время летит быстро: в «Нефтехимик» я приходил 19‑летним, а сейчас мне уже 27. Поэтому хочется идти вперед.
– Могут быть проблемы с переездом? Все‑таки это сложное дело после восьми лет в одном городе.
– Наверное, такое может быть в городах поменьше. В Нижнекамске тяжело с квартирами. Хороших квартир в городе мало, практически все снимают для топ‑менеджмента завода, поэтому за них просят хорошие деньги. У меня супруга занимается бытовыми вопросами. Думаю, сложностей не будет.
– Ходили слухи про чемпионат Швейцарии. Как туда вообще можно уехать? Или они проявляли интерес?
– Честно скажу, не было ничего конкретного. Можно было бы разговаривать, наверное, в той ситуации, когда туда уезжали непопавшие в плей‑офф ребята. Как вы помните, тогда была ситуация с ковидом. К тому же мы вышли в плей‑офф, поэтому вообще даже разговоров не было, – сказал нападающий.
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Как по мне,он бы лучше подошёл
Разину в Магнитки.