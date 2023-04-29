Порядин считает, что перерос «Нефтехимик»: «Благодарен клубу за эти 8 лет, но хочется сделать шаг вперед в своем развитии»

Павел Порядин заявил, что хочет выйти из зоны комфорта, покинув «Нефтехимик».

Контракт форварда с клубом из Нижнекамска действует до 30 апреля.

– Есть чувство, что вы переросли «Нефтехимик» и нужно делать шаг наверх?

– Наверное, да. Я благодарен « » за эти восемь лет. Но в Нижнекамске у меня сложилась определенная зона комфорта, и сейчас хочется сделать шаг из нее, шаг вперед в своем развитии. И не только в спортивном плане, но и в жизненном – сменить обстановку, локацию.

Когда приходишь в новую организацию, ты сконцентрирован чуть‑чуть по‑другому, тебе снова надо доказывать определенные вещи. Бывало, когда я в сборную приезжал пару лет назад, как губка впитывал каждое слово, и это очень сильно помогало расти.

Хочется сейчас и в клубном плане сделать такой переход. Время летит быстро: в «Нефтехимик» я приходил 19‑летним, а сейчас мне уже 27. Поэтому хочется идти вперед.

– Могут быть проблемы с переездом? Все‑таки это сложное дело после восьми лет в одном городе.

– Наверное, такое может быть в городах поменьше. В Нижнекамске тяжело с квартирами. Хороших квартир в городе мало, практически все снимают для топ‑менеджмента завода, поэтому за них просят хорошие деньги. У меня супруга занимается бытовыми вопросами. Думаю, сложностей не будет.

– Ходили слухи про чемпионат Швейцарии. Как туда вообще можно уехать? Или они проявляли интерес?

– Честно скажу, не было ничего конкретного. Можно было бы разговаривать, наверное, в той ситуации, когда туда уезжали непопавшие в плей‑офф ребята. Как вы помните, тогда была ситуация с ковидом. К тому же мы вышли в плей‑офф, поэтому вообще даже разговоров не было, – сказал нападающий.

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