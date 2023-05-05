Канадский форвард Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне. У него есть вариант в Швейцарии

Канадский форвард Линден Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне.

31-летний игрок провел в лиге 6 сезонов. Он поиграл за « », СКА и ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.

В минувшем сезоне провел 57 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Казахстана и набрал 41 (18+23) очко.

«Вея не будет в следующем сезоне в КХЛ. У него есть вариант в швейцарской лиге», – сообщил агент игрока .

Отметим, что у форварда уже есть опыт выступления в Швейцарии – сезон-2017/18 он завершал в «Цюрихе», с которым стал чемпионом страны.