Канадский форвард Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне. У него есть вариант в Швейцарии

Теги возможные переходы Шуми Бабаев чемпионат Швейцарии КХЛ Барыс Линден Вей ТАСС Хоккей

Канадский форвард Линден Вей не будет играть в КХЛ в следующем сезоне.

31-летний игрок провел в лиге 6 сезонов. Он поиграл за «Барыс», СКА и ЦСКА, с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. 

В минувшем сезоне провел 57 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за клуб из Казахстана и набрал 41 (18+23) очко. 

«Вея не будет в следующем сезоне в КХЛ. У него есть вариант в швейцарской лиге», – сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Отметим, что у форварда уже есть опыт выступления в Швейцарии – сезон-2017/18 он завершал в «Цюрихе», с которым стал чемпионом страны.

2 комментария

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Rialto 82
А чё не в НХЛ?
+3
-1
+2
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srs
Раньше было привычнее наблюдать за тем, что игроки с того чемпионата чаще ехали в Кахаэль, теперь наоборот что ли. Наверное непросто так сборная Швейцарии все более уверенее себя чувствует на международной арене
+1
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