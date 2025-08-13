Геннадий Ушаков: «Локомотив», «Магнитка» и «Авангард» имеют лучшие вратарские бригады в КХЛ. Эти ребята себя зарекомендовали»
Геннадий Ушаков назвал клубы КХЛ с лучшими вратарскими бригадами.
«Очень сложно выделить один клуб с лучшей бригадой. Несколько команд имеет равные вратарские бригады. Есть клубы, где непонятно, как сложится сезон. Например, Спенсер в ЦСКА, и как будет Доминге играть в Новосибирске?
«Локомотив», «Магнитка» и «Авангард» на данный момент имеют лучшие бригады в КХЛ. Эти ребята уже себя показали, зарекомендовали. Кто-то совсем молод, но уже хорошо выступает не один год. За ними приятно смотреть.
Для прогресса любого клуба важно, кто тренирует, работает с вратарями, кто их готовит», – сказал агент и бывший вратарь «Спартака» Геннадий Ушаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Allhockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости