«Серветт» впервые выиграл чемпионат Швейцарии. За команду играли Хартикайнен, Умарк, Филппула и Ватанен

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«Серветт» стал победителем чемпионата Швейцарии впервые в истории.

Команда из Женевы обыграла «Биль» в финале турнира (4-3 в серии).

«Серветт» победил соперника со счетом 4:1 в решающем седьмом матче.

Это первый чемпионский клуб титул в истории клуба, который начал выступать в высшем дивизионе швейцарского чемпионата с сезона-2002/03.

«Серветт» занял первое место по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф команда также прошла «Лугано» (4-2 в серии) и «Цуг» (4-1 в серии).

Чемпионами в составе клуба стали бывшие хоккеисты «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен и Линус Умарк, экс-игрок «Нефтехимика» Йоанн Овитю, а также бывшие энхаэловцы Сами Ватанен, Валттери Филппула, Джош Джурис и Дэниэл Уинник.

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