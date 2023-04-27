«Серветт» впервые выиграл чемпионат Швейцарии. За команду играли Хартикайнен, Умарк, Филппула и Ватанен

«Серветт» стал победителем чемпионата Швейцарии впервые в истории.

Команда из Женевы обыграла «Биль» в финале турнира (4-3 в серии).

« » победил соперника со счетом 4:1 в решающем седьмом матче.

Это первый чемпионский клуб титул в истории клуба, который начал выступать в высшем дивизионе швейцарского чемпионата с сезона-2002/03.

«Серветт» занял первое место по итогам регулярного чемпионата в этом сезоне.

В плей-офф команда также прошла «Лугано» (4-2 в серии) и «Цуг» (4-1 в серии).

Чемпионами в составе клуба стали бывшие хоккеисты « » и , экс-игрок «Нефтехимика» Йоанн Овитю, а также бывшие энхаэловцы , Валттери Филппула, Джош Джурис и Дэниэл Уинник.