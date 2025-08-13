Майоров о Галлане в «Шанхае»: «Перестановки в китайском клубе не касаются тренерских позиций в российском хоккее, не стоит обращать внимание»
Борис Майоров оценил назначение Жерара Галлана тренером «Шанхая».
Сегодня китайский клуб объявил, что его возглавит бывший тренер сборной Канады и команд НХЛ.
«Не думаю, что надо обращать внимание, потому что это не наша, а иностранная команда, играющая в КХЛ. Если бы российский клуб возглавил иностранец – это одно, а так мне абсолютно все равно, кто работает с «Шанхаем».
Кстати, Кравец с «Куньлунем» трудился прилично. Так что перестановки в китайском клубе не касаются тренерских позиций в российском хоккее», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости