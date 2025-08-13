Маккошен получит 30 млн рублей от «Барыса» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Иэн Маккошен заработает 30 млн рублей в «Барысе» за следующий сезон.

Ранее 30-летний защитник подписал контракт с клубом из Казахстана на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Маккошен получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне он выступал за «Куньлунь» (сейчас – «Шанхай ») и набрал 15 (4+11) очков в 61 игре Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «минус 21».