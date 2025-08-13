Артюхин об уходе Ливо: «Салават» неправильно поступил, так нельзя. Для имиджа КХЛ хорошо, что все решилось спокойно»

Евгений Артюхин считает, что «Салават» неправильно поступил с Джошем Ливо.

Сегодня уфимский клуб объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ по обоюдному согласию сторон.

«Для имиджа лиги хорошо, что так спокойно все решилось. Без инцидентов и скандалов.

Конечно, нужно еще разобраться с тем, что произошло. Но если все действительно случилось, так, как об этом говорят, Уфа неправильно поступила по отношению к игроку, подписав контракт, а потом пытаясь его расторгнуть, ссылаясь на опоздание Ливо . Нужно разбираться в этой ситуации.

Не хочу раньше времени говорить громких слов. Но так с игроками поступать нельзя. Хорошо, что ситуация решилась», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

Агент Ливо об уходе из «Салавата»: «Решили расстаться без скандала – пока мы судимся, то не можем подписать другой контракт. Сегодня Джош определится с новым клубом, возможно»