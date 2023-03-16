КХЛ занимает 4-е место в Европе по средней посещаемости в регулярке после лиг Швейцарии, Швеции и Германии (Metaratings)

Теги болельщики рейтинги чемпионат Швейцарии чемпионат Швеции чемпионат Германии чемпионат Чехии чемпионат Финляндии КХЛ SHL Хоккей

КХЛ занимает четвертое место в Европе по средней посещаемости в регулярке.

Как сообщает Metaratings, самая посещаемая хоккейная лига Европы – швейцарская Национальная лига А. В среднем игры регулярного чемпионата посещали по 7005 зрителей – это лучший результат в истории лиги.

В топ-3 также попали шведская SHL (5964 зрителей) и немецкая DEL (5879).

Посещаемость матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в регулярном чемпионате составила 5437 зрителей – это второй худший результат в истории. 

Средняя посещаемость игр чемпионата Чехии составила 5349 зрителей, финской Лииги – 4338 человек.

Последнее место в рейтинге занимает австрийская ICE Hockey League, где также играют клубы из Италии, Словении и Венгрии (2359 зрителей).

367 669 зрителей – суммарная посещаемость 1-го раунда Кубка Гагарина. Это новый рекорд

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8 комментариев

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I A
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maksipol
Ответ Фёдор Кузнецов
Плей-офф пока посещают 7395 зрителей в среднем, это выше средней посещаемости в остальных лигах
так в других лигах тоже посещаемость поднимается на играх плей-офф
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Wff
Ответ Andrey Wolf
АХАХАХАХА! Такой шлепок грязной тряпкой по лицу третьякам с ротенбергами, ну и этому... который "придумал кхл".
Опа!!!!!!!!!! В Чехии посещаемость, как в россии!!!!
И сравните бюджеты клубов!!!!!!
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Eliza77
Половина трибун маленькие, наполняемость в процентах приличная так то
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кино Музыка
На самом деле цифры хорошие. Увеличить можно только строительством более крупных арен. Заполняемость в принципе неплохая.
В ближайшие пару лет будут новые арены у Сибири, СКА, Автомобилиста, Торпедо
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Фёдор Кузнецов
Плей-офф пока посещают 7395 зрителей в среднем, это выше средней посещаемости в остальных лигах
+6
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Andrey Wolf
АХАХАХАХА! Такой шлепок грязной тряпкой по лицу третьякам с ротенбергами, ну и этому... который "придумал кхл".
+1
-6
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Кино Музыка
На самом деле цифры хорошие. Увеличить можно только строительством более крупных арен. Заполняемость в принципе неплохая.
+7
0
+7
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