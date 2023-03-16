КХЛ занимает 4-е место в Европе по средней посещаемости в регулярке после лиг Швейцарии, Швеции и Германии (Metaratings)

КХЛ занимает четвертое место в Европе по средней посещаемости в регулярке.

Как сообщает Metaratings, самая посещаемая хоккейная лига Европы – швейцарская Национальная лига А. В среднем игры регулярного чемпионата посещали по 7005 зрителей – это лучший результат в истории лиги.

В топ-3 также попали шведская (5964 зрителей) и немецкая DEL (5879).

Посещаемость матчей Фонбет Чемпионата КХЛ в регулярном чемпионате составила 5437 зрителей – это второй худший результат в истории.

Средняя посещаемость игр чемпионата Чехии составила 5349 зрителей, финской Лииги – 4338 человек.

Последнее место в рейтинге занимает австрийская ICE Hockey League, где также играют клубы из Италии, Словении и Венгрии (2359 зрителей).

367 669 зрителей – суммарная посещаемость 1-го раунда Кубка Гагарина. Это новый рекорд