Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Сложно заменить игрока, набирающего очки на его уровне. Для «Трактора» это точно приобретение»
Владимир Плющев прокомментировал расторжение контракта Джоша Ливо с «Салаватом».
Сегодня уфимский клуб объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что Ливо заключит соглашение с «Трактором».
«Любого игрока, который набирает количество очков на уровне с Ливо, заменить будет достаточно сложно.
Для «Трактора» это точно приобретение, а у «Салавата», видимо, проблемы, связанные с внутренней политикой клуба», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы
