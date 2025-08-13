  • Спортс
Плющев об уходе Ливо из «Салавата»: «Сложно заменить игрока, набирающего очки на его уровне. Для «Трактора» это точно приобретение»

Владимир Плющев прокомментировал расторжение контракта Джоша Ливо с «Салаватом».

Сегодня уфимский клуб объявил о расторжении контракта с MVP минувшего Фонбет чемпионата КХЛ по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что Ливо заключит соглашение с «Трактором». 

«Любого игрока, который набирает количество очков на уровне с Ливо, заменить будет достаточно сложно.

Для «Трактора» это точно приобретение, а у «Салавата», видимо, проблемы, связанные с внутренней политикой клуба», – сказал бывший главный тренер сборной России. 

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
