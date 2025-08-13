Артюхин о «Салавате»: «Не сможет повторить успехи прошлого сезона, будет биться за попадание в плей-офф. Лидеры ушли, молодежь еще не созрела»

Евгений Артюхин считает, что успехи «Салавата» будут хуже из-за потери лидеров.

В прошедшем сезоне уфимский клуб завоевал бронзовые медали Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават » 100% не сможет повторить результаты прошлого сезона. Теперь они будут биться за попадание в плей-офф, а не чтобы пройти куда-то дальше по сетке.

Основной костяк распался. Лидеры, которые тянули команду, ушли. Кто возьмет эту роль – время покажет. Молодежь еще не созрела для этого.

У них будет больше игрового времени, чтобы проявить себя, но это еще не те лидерские качества, которые хотелось бы увидеть», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Артюхин об уходе Ливо: «Салават» неправильно поступил, так нельзя. Для имиджа КХЛ хорошо, что все решилось спокойно»