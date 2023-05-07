Драйзайтль об успешной игре спецбригад «Эдмонтона»: «Это очень хорошо. В плей-офф они могут выигрывать матчи»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль отметил удачную игру спецбригад «Эдмонтона» во 2-м матче с «Вегасом».

«Эдмонтон» обыграл «Голден Найтс» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

«Ойлерс» 6 раз играли в большинстве и забросили 3 шайбы. Кроме того, Коннор Макдэвид отличился при игре в меньшинстве. 

«Это очень хорошо. В плей-офф спецбригады могут выигрывать матчи.

Да, где-то мы полагаемся на большинство, но ведь работаем и над тем, чтобы получать возможности в нем играть, правильно? Против нас трудно защищаться.

Когда мы получаем шанс, то стараемся его реализовать», – сказал форвард канадского клуба.

У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ. В регулярке были рекордные для лиги 32,4%

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1 комментарий

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hockeydad
Каждый раз удивляюсь, как Драйз всю игру на прямых катает, но при этом всегда в очках и забивает пачками. Вообще не бегает, просто стоит на прямых. Никаких ускорений, обыгрышей!
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