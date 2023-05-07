У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ. В регулярке были рекордные для лиги 32,4%

У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Вегас» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

Канадский клуб 6 раз играл в большинстве и забросил 3 шайбы.

Всего у « » стало 14 голов в большинстве в этом плей-офф при 25 попытках (56%).

В минувшем регулярном чемпионате «нефтяники» установили рекорд , завершив его с 32,4% реализации большинства. Команде удалось превзойти достижение «Монреаля» в сезоне-1977/78 (31,9%).