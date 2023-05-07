У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ. В регулярке были рекордные для лиги 32,4%

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Вегас» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).

Канадский клуб 6 раз играл в большинстве и забросил 3 шайбы.

Всего у «Эдмонтона» стало 14 голов в большинстве в этом плей-офф при 25 попытках (56%). 

В минувшем регулярном чемпионате «нефтяники» установили рекорд НХЛ, завершив его с 32,4% реализации большинства. Команде удалось превзойти достижение «Монреаля» в сезоне-1977/78 (31,9%). 

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38 комментариев

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Sáken Qubysh
Ответ Genriwhite
Если и в этом году они пролетят с Кубком я тогда даже не знаю что им еще нужно для победы.
Вратаря отличного.
+58
-4
+54
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кракадил
Какие-то нереальные цифры. Что у драйза 38% реализация, что тут. Не может долго такое продолжаться. Должен быть спад
+44
-6
+38
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Rialto 82
Жесть, что-то не реальное...
+15
-1
+14
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Иван Тимохин
Если на этом уровне процент и останется(что конечно удивительно и вызывает уважение), то в финале конфы или финале кубка, чем чёрт не шутит, должны быть!
+14
-3
+11
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Cube Litening C:68X
Ответ кракадил
Какие-то нереальные цифры. Что у драйза 38% реализация, что тут. Не может долго такое продолжаться. Должен быть спад
Нука не каркать,Кроко..😬 Не можешь чтобы не плюнуть в эдмонтовский огород,что плохого они тебе сделали? 😁
+14
-5
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Это даже нереальнее нереального. Цифры ну сверхкосмические
+9
-1
+8
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akrets
Хотелось бы, чтобы продержались в кубке как можно дольше, до последнего матча) Смотреть за игрой Коннора и Леона- одно удовольствие. Буквально, почти каждое появление Коннора на льду, гарантия острой ситуации. Зрелище
+7
-1
+6
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кракадил
Ответ Cube Litening C:68X
Нука не каркать,Кроко..😬 Не можешь чтобы не плюнуть в эдмонтовский огород,что плохого они тебе сделали? 😁
Да я и не каркаю. Такие нереальные проценты долго не живут.
+8
-2
+6
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oberkorn
Это просто космос. До сих пор не могу понять, айкел для вегаса это добро или зло.
+6
-1
+5
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Radik_2.0
когда Макди забивал свой второй, на реализацию ушло 7 секунд
+6
-1
+5
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Genriwhite
Если и в этом году они пролетят с Кубком я тогда даже не знаю что им еще нужно для победы.
+7
-2
+5
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Александр Митраков
И это сегодня на последнее большинство выпустили 2 и 3 тройки

Плюс, в серии с Лос-Анджелесом была парочка ПП, обрезанных концовками
+4
0
+4
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Александр Митраков
Best Power Play percentage through first 8 games of a single postseason, NHL history

2023 Oilers 56.0%
1981 Islanders 42.9%
2021 Avalanche 40.7%
2012 Flyers 38.2%
+3
0
+3
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Trash Talking
Тем интереснее смотреть, как лидер Запада собирается противостоять этому. Совсем без нарушений правил не обойтись в плей-офф.
+3
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Lari
Ответ Иван_Флягин
Чёрт не шутит...🤣🤣🤣чувак, они уже там!!
Не будем торопиться, я тоже хочу этого.
+4
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Александр Митраков
Ответ Radik_2.0
когда Макди забивал свой второй, на реализацию ушло 7 секунд
Очень круто попал в щелочку, конечно
+3
-2
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JuVero
Ответ кракадил
Какие-то нереальные цифры. Что у драйза 38% реализация, что тут. Не может долго такое продолжаться. Должен быть спад
весь сезон уже продолжается))
+2
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Новый Орлеан
Ответ Иван_Флягин
Наступает Эра Эдмонтона. Ставлю на три Чашки подряд.
Хату поставил уже?
+3
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k-kaprizov
Ответ Jeff Lebowski
Когда часы пробьют 12, карета превратится в тыкву, а Эдмонтон - в кучку какашек :-)
Т.е. в Вашингтон последних 3х лет?
+1
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Михаил1970
Процент реализации буллитов меньше.
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Stewee
Когда в бригаде большинства есть 2 лучших с отрывом игрока мира, на синей линии хороший пакмувер Бушар, в подыгрыше отличный плеймейкер РНХ и крепыш Хайман на пятаке, это становится логичным. Цифры конечно аномальные, но даже после статистического регресса там будет 30 с лишним процентов.
+2
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Павел Чечёта
Даже не припомню чтобы КХЛ статистика, чем то подобным могла удивить🧐 бешенные цифры
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Garikus89
Ответ Genriwhite
Если и в этом году они пролетят с Кубком я тогда даже не знаю что им еще нужно для победы.
Ну половину команды, например)
0
0
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Art Ebosh
Ответ Cube Litening C:68X
Нука не каркать,Кроко..😬 Не можешь чтобы не плюнуть в эдмонтовский огород,что плохого они тебе сделали? 😁
Так это же вшивангтонский. Они без желчи не могут.
+6
-6
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paha
Лакеры ))) такой процент это слишком жестко
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