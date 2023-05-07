У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ. В регулярке были рекордные для лиги 32,4%
У «Эдмонтона» 56% реализации большинства в этом плей-офф НХЛ.
«Ойлерс» обыграли «Вегас» (5:1) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-1).
Канадский клуб 6 раз играл в большинстве и забросил 3 шайбы.
Всего у «Эдмонтона» стало 14 голов в большинстве в этом плей-офф при 25 попытках (56%).
В минувшем регулярном чемпионате «нефтяники» установили рекорд НХЛ, завершив его с 32,4% реализации большинства. Команде удалось превзойти достижение «Монреаля» в сезоне-1977/78 (31,9%).
Плюс, в серии с Лос-Анджелесом была парочка ПП, обрезанных концовками
2023 Oilers 56.0%
1981 Islanders 42.9%
2021 Avalanche 40.7%
2012 Flyers 38.2%