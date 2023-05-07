Стоун об 1:5 от «Эдмонтона»: «Счет в серии 1-1. Не думаю, что кто-то в «Вегасе» рассчитывал выбить их за 4 игры»
Капитан «Вегаса» Марк Стоун не считает трагедией поражение от «Эдмонтона» со счетом 1:5.
«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (1-1). Следующие 2 матча пройдут в Эдмонтоне.
«Не лучший вечер для нас, да? Но счет в серии 1-1. Не думаю, что кто-то из нас рассчитывал выбить «Эдмонтон» за 4 игры.
Так что счет равный. Мы перегруппируемся и будем готовы к следующему матчу в понедельник», – сказал Стоун.
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