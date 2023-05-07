Стоун об 1:5 от «Эдмонтона»: «Счет в серии 1-1. Не думаю, что кто-то в «Вегасе» рассчитывал выбить их за 4 игры»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Капитан «Вегаса» Марк Стоун не считает трагедией поражение от «Эдмонтона» со счетом 1:5.

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (1-1). Следующие 2 матча пройдут в Эдмонтоне. 

«Не лучший вечер для нас, да? Но счет в серии 1-1. Не думаю, что кто-то из нас рассчитывал выбить «Эдмонтон» за 4 игры. 

Так что счет равный. Мы перегруппируемся и будем готовы к следующему матчу в понедельник», – сказал Стоун

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6 комментариев

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Андрей Трубецкой
Стоун вы видимо решили за 1 период матч отдавать? Треш а не матч
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Garikus89
Ну если будете так в обороне дальше играть, то Эдмонтон и одним звеном серию выиграет. Хотя Петя - прошаренный, так что в следующем матче уже должны сыграть в хоккей уровня плей-офф, а не шашки наголо против двух монстров атаки)
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El Cazador
Ответ Kanan Jarrus
блин, как так-то? ведь фанаты бесполезной пулялки обещали свип еще с лак
"бесполезная пулялка" номер 2 в своем виде спорта. Твой читер-весогонщик, бивший легковесов - в числе 30-40
+3
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DenSpM
Да все правильно. Флорида с 1-3 с Бостоном тому недавнее подтверждение. Так что всё еще даже не начиналось.
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Cube Litening C:68X
Ответ Garikus89
Ну если будете так в обороне дальше играть, то Эдмонтон и одним звеном серию выиграет. Хотя Петя - прошаренный, так что в следующем матче уже должны сыграть в хоккей уровня плей-офф, а не шашки наголо против двух монстров атаки)
А вот этого лучше не надо делать..😁
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