Стоун об 1:5 от «Эдмонтона»: «Счет в серии 1-1. Не думаю, что кто-то в «Вегасе» рассчитывал выбить их за 4 игры»

Капитан «Вегаса» Марк Стоун не считает трагедией поражение от «Эдмонтона» со счетом 1:5.

«Ойлерс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Голден Найтс» (1-1). Следующие 2 матча пройдут в Эдмонтоне.

«Не лучший вечер для нас, да? Но счет в серии 1-1. Не думаю, что кто-то из нас рассчитывал выбить « » за 4 игры.

Так что счет равный. Мы перегруппируемся и будем готовы к следующему матчу в понедельник», – сказал .