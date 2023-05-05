Дэйли о том, проведет ли НХЛ расследование инцидента с пьяной девушкой в номере Ничушкина: «На данный момент не могу ничего сказать по этому поводу»
Билл Дэйли не стал комментировать инцидент с пьяной девушкой в номере Валерия Ничушкина.
Нападающий «Колорадо» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).
Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.
Дэйли ответил на вопрос о том, проведет ли НХЛ расследование инцидента.
«На данный момент я не могу ничего сказать по этому поводу», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.
Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)
Как говорится "все сказанное может быть использовано против вас", поэтому все молчат, как рыбы.