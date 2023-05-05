Дэйли о том, проведет ли НХЛ расследование инцидента с пьяной девушкой в номере Ничушкина: «На данный момент не могу ничего сказать по этому поводу»

Теги происшествия Колорадо Билл Дэйли НХЛ Валерий Ничушкин девушки и спорт Р-Спорт Хоккей

Билл Дэйли не стал комментировать инцидент с пьяной девушкой в номере Валерия Ничушкина.

Нападающий «Колорадо» пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

Дэйли ответил на вопрос о том, проведет ли НХЛ расследование инцидента.

«На данный момент я не могу ничего сказать по этому поводу», – сказал заместитель комиссионера НХЛ.

Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)

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7 комментариев

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Jeff Lebowski
"Нет! На этот я пойтить не могу! Мне нужно посоветоваться с шефом... с начальством... с Михал Иванычем..." (с).
+15
0
+15
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Al561
Похоже у полиции ничего нет, а Ничушкин, клуб и лига хотят замять это дело.
Как говорится "все сказанное может быть использовано против вас", поэтому все молчат, как рыбы.
+6
0
+6
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Фёдор Кузнецов
Дэйли когда то конкретику говорил? Какие то всегда шаблонные фразы, которые ничего не проясняют
+4
0
+4
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TimGI86
Классно конечно они делают с коммуникациями, никаких комментариев
+2
0
+2
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Red.Wings
И что? Просто пьяная девушка в его номере? Должен был быть чернокожий гей?
0
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