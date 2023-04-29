Агент Ничушкина об инциденте с пьяной девушкой: «Никто никого не находил в его номере. Он вообще никак не связан с этими слухами»

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Марк Гандлер Валерий Ничушкин девушки и спорт Спорт-Экспресс Хоккей

Агент Валерия Ничушкина высказался об инциденте с пьяной девушкой в отеле в Сиэтле.

Нападающий «Колорадо» пропустил четыре матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Валерия Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Никто никого не находил в номере Ничушкина. Он вообще никак не связан со всеми слухами, которые есть вокруг него», – сказал Марк Гандлер. 

Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой

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25 комментариев

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Николай Володин
тогда что все это????
+14
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Misson
Хороший агент. Скоро мы узнаем, что Ничушкин в это время тренировался в тренажерном зале, а пьяная девушка попала к нему в номер из-за подставы полицейских Сиэтла, которые хотели таким образом помочь "кракенам".
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SergFed71
Ничушкин вообще существует? 😃
+7
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Сергей Кот
Ответ SergFed71
Ничушкин вообще существует? 😃
скоро выяснится что его вообще никогда не было)
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Dr. J 24
А где он тогда? Что случилось?
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Костя Кот
хотелось бы конечно услышать комментарий от самого Вэла!
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Сергей Орлов
Верим, безусловно.
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rosg63
Кто то из них врёт. Или полиция или Гандлер.
А вообще все должно быть серьезно. Если игрок основы пропускает столько матчей плей офф.
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rosg63
Ответ Misson
Хороший агент. Скоро мы узнаем, что Ничушкин в это время тренировался в тренажерном зале, а пьяная девушка попала к нему в номер из-за подставы полицейских Сиэтла, которые хотели таким образом помочь "кракенам".
Не подсказыаай Марку!
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Al561
Что, блин, за секретность?
Чтобы сняться с ПО нужна уважительная причина.
Если кто-то болеет или умирает из родственников, то обычно это не скрывается.
Тогда приходит мысль, что произошло что-то стрёмное, но что?
Простор для фантазий и инсинуаций.
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madr01
На американских сайтах уже 16 страниц комментариев и предположений по этому событию.

Факты такие:
Итак, расписание субботних мероприятий Ничушкина

-он пропустил утреннюю раскатку команды в Сиэтле
-около 15:00 врач команды зашел в его комнату с охраной, чтобы проверить, что с ним происходит
-они нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения
-женщина стала агрессивной.
-после того, как ее доставили в больницу, Ничушкина отвезли обратно аэропорт
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madr01
Ответ madr01
На американских сайтах уже 16 страниц комментариев и предположений по этому событию. Факты такие: Итак, расписание субботних мероприятий Ничушкина -он пропустил утреннюю раскатку команды в Сиэтле -около 15:00 врач команды зашел в его комнату с охраной, чтобы проверить, что с ним происходит -они нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения -женщина стала агрессивной. -после того, как ее доставили в больницу, Ничушкина отвезли обратно аэропорт
Предположения:
- женщина скорее всего проститутка. (У нее отобрали паспорт)
- возможно Нич спас ее от сексуального рабства и его теперь специально скрывают от мафии ( возможно русской).
- у Нича рецидив старой травмы и он принимал обезболивающие средства (наркотики). Команда узнала об этом и отправила его на реобелитацию
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andreyv19
Ответ madr01
На американских сайтах уже 16 страниц комментариев и предположений по этому событию. Факты такие: Итак, расписание субботних мероприятий Ничушкина -он пропустил утреннюю раскатку команды в Сиэтле -около 15:00 врач команды зашел в его комнату с охраной, чтобы проверить, что с ним происходит -они нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения -женщина стала агрессивной. -после того, как ее доставили в больницу, Ничушкина отвезли обратно аэропорт
Сам, что не смог доехать?
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Booligan
Ответ Misson
Хороший агент. Скоро мы узнаем, что Ничушкин в это время тренировался в тренажерном зале, а пьяная девушка попала к нему в номер из-за подставы полицейских Сиэтла, которые хотели таким образом помочь "кракенам".
Сказал же, что не к нему в номер, а в другой. Вэл отсутствует по семейным проблемам
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Booligan
Ответ кот в кепке
да что происходит чёрт возьми?! почему его тогда отстранили от игр? #валера_невиновен #верните_валеру
возможно он уже убит давно тем плохим парнем, который украл паспорт у бикиньщицы
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andreyv19
А где сам Ничушкин? Инопланетяне похитили?)))
- Ты где?
- Инопланетяне похитили
- Ты пьяный
- Так совпало)))
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Андрей Еремушкин
С нетерпением жду комментариев от первого источника. А то уже можно кино снимать о загадочном исчезновении Вэла из команды
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Глеб Музаффаров
И вообще Валерий покинул отель за две недели до инцидента и находился в отпуске
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Стас Киселёв
Ага. "На площади Тяньаньмэнь ничего не произошло"
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VOLTER
Вот и правда всплыла : то ли девушка,то ли виденье,в оранжевой майке,неизвестной национальности,случайно перепутала Ничуху с другой неопределённостью,зайдя по ошибке в не свой отель,прилетев не в ту страну с неизвестной планеты.
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Maxim Shumov
Вот потихоньку и дошли до версии, что вообще нигде никого не было))
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