Агент Ничушкина об инциденте с пьяной девушкой: «Никто никого не находил в его номере. Он вообще никак не связан с этими слухами»
Агент Валерия Ничушкина высказался об инциденте с пьяной девушкой в отеле в Сиэтле.
Нападающий «Колорадо» пропустил четыре матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».
Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Валерия Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.
«Никто никого не находил в номере Ничушкина. Он вообще никак не связан со всеми слухами, которые есть вокруг него», – сказал Марк Гандлер.
Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой
А вообще все должно быть серьезно. Если игрок основы пропускает столько матчей плей офф.
Чтобы сняться с ПО нужна уважительная причина.
Если кто-то болеет или умирает из родственников, то обычно это не скрывается.
Тогда приходит мысль, что произошло что-то стрёмное, но что?
Простор для фантазий и инсинуаций.
Факты такие:
Итак, расписание субботних мероприятий Ничушкина
-он пропустил утреннюю раскатку команды в Сиэтле
-около 15:00 врач команды зашел в его комнату с охраной, чтобы проверить, что с ним происходит
-они нашли женщину в состоянии алкогольного опьянения
-женщина стала агрессивной.
-после того, как ее доставили в больницу, Ничушкина отвезли обратно аэропорт
- женщина скорее всего проститутка. (У нее отобрали паспорт)
- возможно Нич спас ее от сексуального рабства и его теперь специально скрывают от мафии ( возможно русской).
- у Нича рецидив старой травмы и он принимал обезболивающие средства (наркотики). Команда узнала об этом и отправила его на реобелитацию
- Ты где?
- Инопланетяне похитили
- Ты пьяный
- Так совпало)))