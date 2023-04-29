Агент Ничушкина об инциденте с пьяной девушкой: «Никто никого не находил в его номере. Он вообще никак не связан с этими слухами»

Агент Валерия Ничушкина высказался об инциденте с пьяной девушкой в отеле в Сиэтле.

Нападающий « » пропустил четыре матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Никто никого не находил в номере Ничушкина. Он вообще никак не связан со всеми слухами, которые есть вокруг него», – сказал Марк Гандлер.

Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой