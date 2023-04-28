Экс-директор «Трактора» Баландин о Ничушкине: «Чистой воды провокация – недоброжелателей много. Ничего плохого о нем не слышал»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин считает провокацией ситуацию с Валерием Ничушкиным.

Нападающий «Колорадо» пропустил три матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла».

Ранее стало известно, что за несколько часов до третьей игры серии полиция Сиэтла обнаружила девушку в номере Валерия Ничушкина в гостинице. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Имя хоккеиста фигурирует в сообщении о происшествии.

«Думаю, что это чистой воды провокация, чтобы подловить Ничушкина. Недоброжелателей много. Я никогда о нем ничего плохого не слышал – хороший, добрый, вежливый, приветливый парень.

Мы не знаем истинных мотивов этой девушки. Может, он с ней вообще не знаком.

Главное – что он ее не избивал. В свое время у Вячеслава Войнова все было гораздо хуже. Будем надеяться, что все успокоится, и Валера будет играть там, где хочет.

Может, он в КХЛ выступать хочет? Посмотрим, как дальше события будут складываться. Хотя, конечно, это неприятная ситуация. Мой совет всем хоккеистам – будьте бдительны», – сказал бывший директор «Трактора».

Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой

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3 комментария

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Wayne Gretzky 99
Происки ЦРУ, не меньше.
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Maxim Shumov
« Главное – что он ее не избивал» - на том и порешали, всё нормуль, значит😂
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