Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в феврале – марте 2022 года («РБ Бизнес»)

Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в марте 2022 года.

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Проведен зачет по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале – марте 2022 года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 млн рублей», – указано в отчетности.

Напомним, все легионеры покинули клуб перед вторым матчем серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 против «Сибири».

Были расторгнуты контракты с , , , , Маркусом Гранлундом и .