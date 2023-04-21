Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в феврале – марте 2022 года («РБ Бизнес»)

Теги Салават Юлаев переходы Джефф Плэтт КХЛ Филип Ларсен Теему Хартикайнен Маркус Гранлунд Юха Метсола Сакари Маннинен деньги Хоккей

Легионеры заплатили «Салавату» 93,8 млн рублей за расторжение контрактов в марте 2022 года.

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчетность клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Проведен зачет по задолженности по заработной плате при расторжении в феврале – марте 2022 года контрактов с иностранными специалистами из средств, причитающихся клубу в виде компенсации при расторжении контракта по инициативе иностранных работников в размере 93,8 млн рублей», – указано в отчетности.

Напомним, все легионеры покинули клуб перед вторым матчем серии первого раунда Кубка Гагарина-2022 против «Сибири».

Были расторгнуты контракты с Филипом Ларсеном, Теему Хартикайненом, Сакари Манниненом, Юхой Метсолой, Маркусом Гранлундом и Джеффом Плэттом.

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3 комментария

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Ованес Оганян
С Гранлундом без выплат расторгли по обоюдному
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Garrincha_the best
А что случилось?
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Radik_2.0
Ответ Ованес Оганян
С Гранлундом без выплат расторгли по обоюдному
с него больше всех надо было стрясти
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