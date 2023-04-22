Хо-Сэнг заработает около 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Хо-Сэнг деньги Хоккей

Джош Хо-Сэнг заработает около 40 млн рублей по новому контракту с «Салаватом».

Как сообщает «Бизнес Online», переговоры с канадцем начались вскоре после вылета команды из плей-офф.

Срок соглашения игрока с клубом будет рассчитан на один год.

По данным издания, в новом сезоне оклад хоккеиста составит около 40 млн рублей. Это на 5 млн меньше, чем в сезоне-2022/23.

Напомним, 3 сентября 2022 года в дебютном матче за «Салават» Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

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27 комментариев

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Hudson_Hawk
Нормально, потенциал огромный у парня, дай бог травмы пройдут мимо.
+21
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+17
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Hudson_Hawk
Ответ Deathspell Omega
Ну, ну, и чего он там наиграл в НХЛ и АХЛ?
0.7 очка в среднем за матч в АХЛ, 0.45 в НХЛ. Гораздо лучше чем у Умарка, Хартикайнеа, Буше, О’делла и других
+12
-1
+11
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Hudson_Hawk
Ответ ОттоДракула
Как вы этот потенциал разглядели за 1 сыгранный матч в сезоне?
Я так-то слежу за НХЛ и АХЛ.
+13
-3
+10
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bolshovandrey
Ответ Bashibuzuck
А чем он так хорош?🤔
для КХЛ практически любой игрок из НХЛ топ
+7
0
+7
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ОттоДракула
Ответ Hudson_Hawk
Нормально, потенциал огромный у парня, дай бог травмы пройдут мимо.
Как вы этот потенциал разглядели за 1 сыгранный матч в сезоне?
+13
-8
+5
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Hudson_Hawk
https://m.youtube.com/watch?time_continue=36&v=HFhqLyE5RBs&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.eliteprospects.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo
+4
0
+4
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Александр Матийцев
Господа хейтеры, давайте забудем прошлый сезон. Начнём с чистого листа. И будем посмотреть, что будет исполнять этот чувак. Я не удивлюсь, если к завершению следующего сезона он будет среди лучших. Давайте посмотрим.
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Александр Буркин
Без учёта бонусов)
+3
0
+3
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Амин Манн
Ответ Hudson_Hawk
0.7 очка в среднем за матч в АХЛ, 0.45 в НХЛ. Гораздо лучше чем у Умарка, Хартикайнеа, Буше, О’делла и других
Правильно говорите, но болелам нужно вылить чутка негатива из "рядя всё пропало шэфф"
+3
0
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Рустем Амиров
Ответ ОттоДракула
Как вы этот потенциал разглядели за 1 сыгранный матч в сезоне?
На предсезонных был хорош
+2
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Deathspell Omega
Ответ Hudson_Hawk
Я так-то слежу за НХЛ и АХЛ.
Ну, ну, и чего он там наиграл в НХЛ и АХЛ?
+4
-2
+2
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Hudson_Hawk
Ответ Александр Сандалов
Я понимаю,как вы следили ,если Умарк в данном контексте нормальный пример ,то Хартикайннен абсолютно не корректный пример ,его в Эдмонтоне использовали как силового форварда боттом 6 .Да и в КХЛ Харти совсем иные функции выполнял ,нежели Хо Сенг , схожесть только,что играл он уже в первых звеньях .По тем немногим матчам ,что Хо Сенг играл в СЮ он произвёл впечатление безголовый курицы ,которая бегает и кружится без смысла туда -сюда , возможно это вина партнёров , которые не совсем понимают как нужно с ним в связке играть , возможно это просто его стиль игры ,покажет только полная регулярка
Нормальные примеры, в Эдмонтоне и Умарк в боттом пихали. В любом случае я говорил о статистике.
Что касается безголовой курицы, то я склоняюсь что это вина партнёров, были не сыграны.
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Сергей Левченко
Ответ Hudson_Hawk
Я так-то слежу за НХЛ и АХЛ.
ну и летом в РФ было видно его сразу
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iron_m
Ответ йозе марино
как думаете, а иностранные игроки шарят за откаты менеджерам если подписали завышенный контракт?))
Некоторые да, в основном чехословаки
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srs
Ответ Hudson_Hawk
0.7 очка в среднем за матч в АХЛ, 0.45 в НХЛ. Гораздо лучше чем у Умарка, Хартикайнеа, Буше, О’делла и других
Благодарю за информацию. Хотелось бы конечно, чтобы для ХС подобрали подходящих партнеров, видимо в 3-м(не точно) сочетании СЮ. И к Хмелевски ребят с 1.00 очка в АХЛ, в НХЛ можно и с 0 игрой. Центра к Шмелю и Шарову снайпо. Важно, чтобы СЮ забивал чаще в ворота АБ-а, чем было
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Hudson_Hawk
Ответ iron_m
Буше 0,88 - 0,32. Никак не "гораздо хуже".
На уровне нхл гораздо хуже
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Ованес Оганян
Черный парень грабит Салават?
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Рустем Амиров
Главное с СКА на лёд не выпускать
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Ачиваков Марат
Норм! Но он должен отработать эти деньги и прошлые. Надеемся выстрелит, главное без травм.
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wwr alpha
Хорошая новость, таких игроков побольше. И не так дорого.
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йозе марино
как думаете, а иностранные игроки шарят за откаты менеджерам если подписали завышенный контракт?))
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Bashibuzuck
А чем он так хорош?🤔
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