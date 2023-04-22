Хо-Сэнг заработает около 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Салаватом» («Бизнес Online»)

Джош Хо-Сэнг заработает около 40 млн рублей по новому контракту с «Салаватом».

Как сообщает «Бизнес Online», переговоры с канадцем начались вскоре после вылета команды из плей-офф.

Срок соглашения игрока с клубом будет рассчитан на один год.

По данным издания, в новом сезоне оклад хоккеиста составит около 40 млн рублей. Это на 5 млн меньше, чем в сезоне-2022/23.

Напомним, 3 сентября 2022 года в дебютном матче за « » Хо-Сэнг получил травму. В результате в регулярном чемпионате он провел только 1 матч и набрал 1 (0+1) балл.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ Хо-Сэнг провел 4 матча и не отметился результативными действиями.