Киф о 7:2 с «Тампой»: «Отличный ответ, лучшего начала и пожелать было нельзя. В гостях «Торонто» должен сыграть еще лучше»
Тренер «Торонто» остался доволен действиями команды во втором матче серии с «Тампой» (7:2).
«Лифс» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (1-1). В первом матче канадский клуб потерпел поражение со счетом 3:7.
Сегодня «Торонто» открыл счет уже на 1-й минуте, а первый период выиграл со счетом 3:0.
«Это был отличный ответ, лучшего начала и пожелать было нельзя. Мы заслужили большинство и сразу же открыли счет, потому что вышли на матч сосредоточенными и с самого начала действовали остро.
Сегодня нам нужно было ответить по-крупному. Они провели хороший первый матч, нам нужно было сделать это сегодня. Мы сделали это и вернулись в серию. Теперь в гостях мы должны сыграть еще лучше, чем сегодня», – сказал Шелдон Киф.
РОР и Найс уже некую химию обрели - отлично взаимодействовали, создавали моменты, не повезло с реализацией. Правда от слишком большого желания Найс схватил два удаления (перестарался), но это рабочий момент.
А так, всё нормально. Победа в этом матче Лифс нужнее была, чем Тампе. Далеко забегать не буду, в отличие от товарищей, которые после первого матча писали про свип.