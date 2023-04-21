Киф о 7:2 с «Тампой»: «Отличный ответ, лучшего начала и пожелать было нельзя. В гостях «Торонто» должен сыграть еще лучше»

Тренер «Торонто» остался доволен действиями команды во втором матче серии с «Тампой» (7:2).

«Лифс» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (1-1). В первом матче канадский клуб потерпел поражение со счетом 3:7.

Сегодня « » открыл счет уже на 1-й минуте, а первый период выиграл со счетом 3:0.

«Это был отличный ответ, лучшего начала и пожелать было нельзя. Мы заслужили большинство и сразу же открыли счет, потому что вышли на матч сосредоточенными и с самого начала действовали остро.

Сегодня нам нужно было ответить по-крупному. Они провели хороший первый матч, нам нужно было сделать это сегодня. Мы сделали это и вернулись в серию. Теперь в гостях мы должны сыграть еще лучше, чем сегодня», – сказал Шелдон Киф.