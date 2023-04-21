Киф о 7:2 с «Тампой»: «Отличный ответ, лучшего начала и пожелать было нельзя. В гостях «Торонто» должен сыграть еще лучше»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Тренер «Торонто» остался доволен действиями команды во втором матче серии с «Тампой» (7:2).

«Лифс» сравняли счет в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (1-1). В первом матче канадский клуб потерпел поражение со счетом 3:7.

Сегодня «Торонто» открыл счет уже на 1-й минуте, а первый период выиграл со счетом 3:0. 

«Это был отличный ответ, лучшего начала и пожелать было нельзя. Мы заслужили большинство и сразу же открыли счет, потому что вышли на матч сосредоточенными и с самого начала действовали остро. 

Сегодня нам нужно было ответить по-крупному. Они провели хороший первый матч, нам нужно было сделать это сегодня. Мы сделали это и вернулись в серию. Теперь в гостях мы должны сыграть еще лучше, чем сегодня», – сказал Шелдон Киф.

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3 комментария

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Иван Павлов
Хорошо, что хотя бы ко второй игре Киф додумался убрать О’Райлли в третье звено для глубины состава и вернуть Керфута к Таваресу и Нюле.

РОР и Найс уже некую химию обрели - отлично взаимодействовали, создавали моменты, не повезло с реализацией. Правда от слишком большого желания Найс схватил два удаления (перестарался), но это рабочий момент.

А так, всё нормально. Победа в этом матче Лифс нужнее была, чем Тампе. Далеко забегать не буду, в отличие от товарищей, которые после первого матча писали про свип.
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sheep_catcher
Еще лучше? Ну посмотрим, поглядим
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Misson
Ответ Иван Павлов
Хорошо, что хотя бы ко второй игре Киф додумался убрать О’Райлли в третье звено для глубины состава и вернуть Керфута к Таваресу и Нюле. РОР и Найс уже некую химию обрели - отлично взаимодействовали, создавали моменты, не повезло с реализацией. Правда от слишком большого желания Найс схватил два удаления (перестарался), но это рабочий момент. А так, всё нормально. Победа в этом матче Лифс нужнее была, чем Тампе. Далеко забегать не буду, в отличие от товарищей, которые после первого матча писали про свип.
О каком свипе может идти речь? У Торонто состав глубже, ведущие игроки моложе, и команда мотивирована сильнее. Торонто должен забирать серию в этот раз.
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