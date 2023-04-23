Киф о драке Мэттьюса со Стэмкосом: «Мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой – пример того, как заслуженная команда манипулирует судьями»

Теги судьи драки Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Стивен Стэмкос Остон Мэттьюс Шелдон Киф Хоккей

Тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о драке Остона Мэттьюса и Стивена Стэмкоса.

Эпизод произошел в 3-м периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Лифс» и «Тампой» (4:3 ОТ, 2-1). 

«Прежде всего, мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой являет собой классический пример того, как заслуженная команда манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах.

Они понимали, что мы уже остаемся в большинстве из-за грубости Кучерова (он атаковал Моргана Райлли после его силового приема на Брэйдене Пойнте – прим. Sports.ru). Поэтому дальше они могли делать все что угодно. Они знают, как судятся такие матчи. Еще один лишний штраф не дадут. 

Если вы посмотрите этот эпизод еще раз, то скажите, почему мы не должны были играть 5 на 3? Судья буквально держал Стэмкоса одной рукой, а тот другой рукой без краги наносил удары Мэттьюсу. И это был не лайнсмен, а главный судья, который держал Стэмкоса, пока это происходило. Они оба получили по 5 минут вместо того, чтобы дать нам лишнее преимущество.

«Тампа» блестяще разобралась в этой ситуации. Они не только вышли из нее невредимыми, но и забрали с собой в штрафной бокс Мэттьюса и О’Райлли», – сказал Шелдон Киф. 

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15 комментариев

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nnn nik
Мне тоже понравилось, как Мэттьюс постоял за себя. Никак. Похоже, навалять ему может кто угодно. И это при том, что на Стэмкосе висел матрас.
+27
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hardy33
О’Райлли вообще должен был 5+20 получать сразу за этот толчок, о чем говорит этот человек? Какое большинство у ним судьи забрали?
+18
-3
+15
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Илья Олегович
Ага, заслуженные ребята думали о том, как бы кого-то с собой в штрафной бокс забрать, а не разбить всем лица, кто ломает в очередной раз лидера их команды.
+12
-2
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Ivan Vladyko
Ответ hardy33
О’Райлли вообще должен был 5+20 получать сразу за этот толчок, о чем говорит этот человек? Какое большинство у ним судьи забрали?
не заблуждайся сам и людей не путай. Там не О’Райлли, а защитник Райлли влетел в Пойнта. В новости, кстати, об этом и сказано. Просто Кучеров вначале Райлли завалил на лёд, а потом с О’Райлли потолкался.
+4
0
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Фанат Ференцвароша
Ответ hardy33
О’Райлли вообще должен был 5+20 получать сразу за этот толчок, о чем говорит этот человек? Какое большинство у ним судьи забрали?
Нормально ты О Райлли перепутал с Райлли. Топовый ты эксперт, канешн)))
+2
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kazbek.sultanbek
Нет, по сравнению с тем, как Усатый устранялся от стычек, которые сам же и задирал, в регулярен, тут он точно постоял. А вообще интересно, как не самые габаритные игроки Тампы наваляли более крупным соперникам
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k.vlad
Ответ nnn nik
Мне тоже понравилось, как Мэттьюс постоял за себя. Никак. Похоже, навалять ему может кто угодно. И это при том, что на Стэмкосе висел матрас.
И, кстати, а чё матрас-то висел на Стэме?!, уж "стамескин" точно не меньшая звезда НХЛ, чем усатый)
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k.vlad
Ответ hardy33
О’Райлли вообще должен был 5+20 получать сразу за этот толчок, о чем говорит этот человек? Какое большинство у ним судьи забрали?
за такой толчок Поинта в приличном обществе зарывают в лёд!, не та уже НХЛ..
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Фанат Ференцвароша
Шелдон Киф открыл Америку. Я про это года 3 уже пишу, про давления на судей со стороны игроков Тампы и тренерского штаба
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Серебрянный Самурай
странная мысль) за силовой против Поинта надо было максимально наносить ущерб здоровью Райли, ибо 100% было за что. А кто получит 2(5) минут уже не так важно...
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lus
"Торонто" с начала серии ноют о судействе в пользу "Тампы". Непонятно. Второй матч очень льготное судейство по отношению к "Торонто". В третьей игре по результату заварушки ведущие игроки Стэмкос и Кучеров не выходили на лед в результате удаления пять минут. Пойнт отправился в раздевалку на некоторое время проверять ребра. "Торонто" получило две минуты большинства. Четвертую шайбу Пойнта не засчитали, хотя Самсонов не зафиксировал ее. И т.д. и т.п.
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йозе марино
Ответ k.vlad
за такой толчок Поинта в приличном обществе зарывают в лёд!, не та уже НХЛ..
Кучеров это и сделал, как ты говаришь повалил и зарыл в лёд, разве нет?
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Фанат Ференцвароша
Ответ hardy33
О’Райлли вообще должен был 5+20 получать сразу за этот толчок, о чем говорит этот человек? Какое большинство у ним судьи забрали?
Да что ты говоришь? Вот прям жуткий толчок был, а не взаимная борьба. Когда ты на скорости, корпусом наваливаешься на игрока сзади - то велик риск, что ты можешь свалиться в сторону борта. Этот микротолчок сложно назвать нарушением. У Райлли не было иного выхода
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Andrey Rasporsky
Ответ hardy33
О’Райлли вообще должен был 5+20 получать сразу за этот толчок, о чем говорит этот человек? Какое большинство у ним судьи забрали?
Это Морган Райлли был, а не О’Райли...и борьба была клрректная
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