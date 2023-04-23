Киф о драке Мэттьюса со Стэмкосом: «Мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой – пример того, как заслуженная команда манипулирует судьями»

Тренер «Торонто» Шелдон Киф высказался о драке Остона Мэттьюса и Стивена Стэмкоса.

Эпизод произошел в 3-м периоде третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Лифс» и « » (4:3 ОТ, 2-1).

«Прежде всего, мне понравилось, как постоял за себя. Но сам бой являет собой классический пример того, как заслуженная команда манипулирует судьями и использует ситуацию в своих интересах.

Они понимали, что мы уже остаемся в большинстве из-за грубости Кучерова (он атаковал Моргана Райлли после его силового приема на Брэйдене Пойнте – прим. Sports.ru). Поэтому дальше они могли делать все что угодно. Они знают, как судятся такие матчи. Еще один лишний штраф не дадут.

Если вы посмотрите этот эпизод еще раз, то скажите, почему мы не должны были играть 5 на 3? Судья буквально держал Стэмкоса одной рукой, а тот другой рукой без краги наносил удары Мэттьюсу. И это был не лайнсмен, а главный судья, который держал , пока это происходило. Они оба получили по 5 минут вместо того, чтобы дать нам лишнее преимущество.

«Тампа» блестяще разобралась в этой ситуации. Они не только вышли из нее невредимыми, но и забрали с собой в штрафной бокс Мэттьюса и О’Райлли», – сказал Шелдон Киф.