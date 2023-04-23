Купер о словах Кифа: «Когда Пойнта толкнули на борт, все на арене думали, что «Тампа» будет в большинстве. И после драки мы оказались в меньшинстве»

Джон Купер прокомментировал слова Шелдона Кифа о применении манипуляций к арбитрами.

В третьем периоде игры между « » и « » (3:4 ОТ) произошла потасовка, вызванная толчком Брэйдена Пойнта на борт.

В стычке приняли участие форварды «Лайтнинг» , , а также нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и Райан О’Райлли.

После матча главный тренер «Лифс» Шелдон Киф заявил: «Мне понравилось, как Остон постоял за себя. Но сам бой – пример того, как заслуженная команда манипулирует судьями».

«Манипулировать судьями? Не совсем понимаю, что это означает.

Когда Брэйдена Пойнта толкнули на борт, все на арене, включая нас, думали, что сейчас «Тампа» будет играть в большинстве.

Стэмкос и Кучеров – наши два лучших хоккеиста для игры в большинстве. И я не думаю, что они бы отказались от игры в большинстве, если бы только они не подумали, что что-то случилось.

Честно говоря, это сыграло против нас. После этой драки мы оказались в меньшинстве.

Но не думаю, что кто-то ожидал, что мы будем в меньшинстве в этот момент, поэтому я не знаю. Это [манипулирование] немного отличается для меня», – сказал главный тренер «Тампы».