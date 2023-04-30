Токранов, Хафизуллин и Петров покинут «Ак Барс» («СЭ»)
Василий Токранов, Динар Хафизуллин и Кирилл Петров покинут «Ак Барс».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракты Токранова и Хафизуллина заканчиваются только через сезон, а Петров станет неограниченно свободным агентом 1 мая.
Петров, по данным источника «СЭ», может перейти в минское «Динамо».
34-летний Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.
У 33-летнего Токранова 11 (4+7) баллов в 35 играх регулярки и 1 результативная передача в 7 матчах плей-офф.
На счету 33-летнего Петрова 19 (12+7) очков в 60 матчах регулярки и 7 (3+4) в 22 играх плей-офф.
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