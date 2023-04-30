Токранов, Хафизуллин и Петров покинут «Ак Барс» («СЭ»)

Теги Ак Барс возможные переходы Кирилл Петров КХЛ Василий Токранов Динар Хафизуллин Спорт-Экспресс Хоккей

Василий Токранов, Динар Хафизуллин и Кирилл Петров покинут «Ак Барс».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракты Токранова и Хафизуллина заканчиваются только через сезон, а Петров станет неограниченно свободным агентом 1 мая.

Петров, по данным источника «СЭ», может перейти в минское «Динамо».

34-летний Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.

У 33-летнего Токранова 11 (4+7) баллов в 35 играх регулярки и 1 результативная передача в 7 матчах плей-офф.

На счету 33-летнего Петрова 19 (12+7) очков в 60 матчах регулярки и 7 (3+4) в 22 играх плей-офф.

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5 комментариев

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rieben
Подписали, потому что свои. Главное удащливому отчитаться, что в составе уроженцы Казани и РТ, а там как пойдёт.
+4
0
+4
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Рафаэль Бакиров
Ответ Олег Мохов
Все логично,от лузеров все бегут к успешным.
В минское Динамо?)
+3
0
+3
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MaaRek
Токранов и Хафизуллин это провал, два бестолковых хрустальных защитника, по сути в плей-офф играли 18 летний Евсеев и Лучевников из Барса, так как их даже смысла в состав ставить не было. Петров тоже на свою зп не играет, всё логично
0
0
0
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Новый Орлеан
Ответ MaaRek
Токранов и Хафизуллин это провал, два бестолковых хрустальных защитника, по сути в плей-офф играли 18 летний Евсеев и Лучевников из Барса, так как их даже смысла в состав ставить не было. Петров тоже на свою зп не играет, всё логично
В этом тоже плюс. Евсеев вроде неплохо смотрелся.
0
0
0
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