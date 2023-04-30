Токранов, Хафизуллин и Петров покинут «Ак Барс» («СЭ»)

Василий Токранов, Динар Хафизуллин и Кирилл Петров покинут «Ак Барс».

Об этом сообщает « ».

Контракты Токранова и заканчиваются только через сезон, а Петров станет неограниченно свободным агентом 1 мая.

Петров, по данным источника «СЭ», может перейти в минское «Динамо».

34-летний Хафизуллин набрал 10 (0+10) очков в 41 матче прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ и провел 4 игры в плей-офф.

У 33-летнего Токранова 11 (4+7) баллов в 35 играх регулярки и 1 результативная передача в 7 матчах плей-офф.

На счету 33-летнего 19 (12+7) очков в 60 матчах регулярки и 7 (3+4) в 22 играх плей-офф.