Агент Толчинского просит у «Авангарда» контракт на 5 лет. «Ак Барс» и другие топ-клубы предлагают договоры на 3 года

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Шуми Бабаев предложил «Авангарду» подписать Сергея Толчинского на пять лет

У нападающего 30 апреля истекает действующий контракт с «Авангардом», после чего он может стать неограниченном свободным агентом.

Как пишет «Бизнес Online», Шуми Бабаев, представляющий интересы Толчинского, просит у «Авангарда» соглашение на пять лет для своего клиента.

Ранее сообщалось, что Сергей Толчинский не горит желанием жить в Омске.

В то же время «Ак Барс» и несколько других топ-клубов КХЛ предлагают форварду трехлетний договор.

Толчинский набрал 56 (16+40) очков в 68 матчах текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 12 играх.

Сергей выступает за «Авангард» с 2020 года.

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13 комментариев

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Макс Смирнов
Ответ Серик Жайнаков
можно продлить на 5 лет, если что потом обменять, самое интересное на какие деньги хочет контракт.
Смысла в России в этом нет
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Александр Тихонов
Ответ арегон
Давно пора переходить на долгосрочные контракты как в НХЛ. У нас бред какой-то каждой весной одно и тоже всех игроков переподписывать. Единичные случаи когда подписывают контракт больше чем на 2 года.
Тут много сложностей. Где гарантии, что на хорошем контракте через год-два игрок не расслабится и не превратится для клуба в дорогой и бесполезный балласт? Плюс в наших условиях клубы не могут быть уверены, что через несколько лет финансирование радикально не сократится. Именно поэтому контракты больше 2-ух лет в КХЛ нечастое явление. А так соглашусь, хотелось бы видеть больше долгосрочных контрактов, хотя бы на 3 года.
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Алексей Тарлыков
Смешно. Сделали новость из предыдущего интервью Бабаева. Вырвали кусок и перефразировали. Вот что он говорил:" Я им единственное сказал, что Толчинский готов хоть на пять лет подписать контракт с Омском. Не то, что на один год". -это отвечая на вопрос, что Толчинский не хочет якобы играть в Омске. Как видно, агент не требует конкретно и прямо 5 лет, а Толчинский не против продления, но после плей-офф.
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Евгений Мешков
Ответ арегон
Давно пора переходить на долгосрочные контракты как в НХЛ. У нас бред какой-то каждой весной одно и тоже всех игроков переподписывать. Единичные случаи когда подписывают контракт больше чем на 2 года.
никто не запрещает, можно хоть на 10 подписать. сами клубы в этом не заинтересованы.
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арегон
Ответ Andy
А он что говорит?)
Почитайте его интервью узнаете. Много чего о себе рассказывает.
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Олег
Ответ Максим Викторович
Не нравится, пускай не играет, его никто не заставляет!
Максим привет, а Буше и Найт продлили контакты и насколько.
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Andy
Ответ арегон
Это СМИ за него говорили. СМИ у нас всегда знает всё даже лучше чем герои публикаций😁
А он что говорит?)
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арегон
Ответ Андрей Калинин
В Омске жить не хочет, говорили
Это СМИ за него говорили. СМИ у нас всегда знает всё даже лучше чем герои публикаций😁
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арегон
Ответ Серик Жайнаков
можно продлить на 5 лет, если что потом обменять, самое интересное на какие деньги хочет контракт.
Давно пора переходить на долгосрочные контракты как в НХЛ. У нас бред какой-то каждой весной одно и тоже всех игроков переподписывать. Единичные случаи когда подписывают контракт больше чем на 2 года.
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Максим Викторович
Не нравится, пускай не играет, его никто не заставляет!
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Серик Жайнаков
можно продлить на 5 лет, если что потом обменять, самое интересное на какие деньги хочет контракт.
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VyacheslavLoveDi
Хорошие набросы в плей-офф, и источник этот мне никогда не внушал доверия)

Вижу Надежина Ненадежным источником 😁
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Андрей Калинин
В Омске жить не хочет, говорили
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