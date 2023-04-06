Агент Толчинского просит у «Авангарда» контракт на 5 лет. «Ак Барс» и другие топ-клубы предлагают договоры на 3 года

Шуми Бабаев предложил «Авангарду» подписать Сергея Толчинского на пять лет

У нападающего 30 апреля истекает действующий контракт с «Авангардом», после чего он может стать неограниченном свободным агентом.

Как пишет «Бизнес Online», , представляющий интересы Толчинского, просит у « » соглашение на пять лет для своего клиента.

Ранее сообщалось, что не горит желанием жить в Омске.

В то же время « » и несколько других топ-клубов предлагают форварду трехлетний договор.

Толчинский набрал 56 (16+40) очков в 68 матчах текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в 12 играх.

Сергей выступает за «Авангард» с 2020 года.