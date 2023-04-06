Хафизуллину не нравится играть под руководством Билялетдинова. Хоккеист может покинуть «Ак Барс»
Динар Хафизуллин может уйти из «Ак Барса» на фоне разногласий с главным тренером
Защитник «Ак Барса» принял участие в третьем матче серии финала Восточной конференции против «Авангарда» (3:2 ОТ, 2-1 в серии).
Это была первая игра хоккеиста с 7 марта. Хафизуллин получил отрицательный показатель полезности «минус 1» за 11:16 игрового времени.
Как сообщает «Бизнес Online», Динару Хафизуллину не нравится играть под руководством Зинэтулы Билялетдинова.
Также «Ак Барс» не готов платить 34-летнему игроку 50 миллионов рублей в год в следующем сезоне.
Динар провел 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 10 (0+10) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф хоккеист сыграл четыре игры при полезности «минус 3».
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