Хафизуллину не нравится играть под руководством Билялетдинова. Хоккеист может покинуть «Ак Барс»

Динар Хафизуллин может уйти из «Ак Барса» на фоне разногласий с главным тренером

Защитник « » принял участие в третьем матче серии финала Восточной конференции против «Авангарда» (3:2 ОТ, 2-1 в серии).

Это была первая игра хоккеиста с 7 марта. Хафизуллин получил отрицательный показатель полезности «минус 1» за 11:16 игрового времени.

Как сообщает «Бизнес Online», не нравится играть под руководством .

Также «Ак Барс» не готов платить 34-летнему игроку 50 миллионов рублей в год в следующем сезоне.

Динар провел 41 матч в Фонбет чемпионате и записал на свой счет 10 (0+10) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф хоккеист сыграл четыре игры при полезности «минус 3».