Хафизуллину не нравится играть под руководством Билялетдинова. Хоккеист может покинуть «Ак Барс»

Теги Ак Барс возможные переходы Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Динар Хафизуллин Хоккей

Динар Хафизуллин может уйти из «Ак Барса» на фоне разногласий с главным тренером

Защитник «Ак Барса» принял участие в третьем матче серии финала Восточной конференции против «Авангарда» (3:2 ОТ, 2-1 в серии).

Это была первая игра хоккеиста с 7 марта. Хафизуллин получил отрицательный показатель полезности «минус 1» за 11:16 игрового времени.

Как сообщает «Бизнес Online», Динару Хафизуллину не нравится играть под руководством Зинэтулы Билялетдинова.

Также «Ак Барс» не готов платить 34-летнему игроку 50 миллионов рублей в год в следующем сезоне.

Динар провел 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и записал на свой счет 10 (0+10) очков при полезности «плюс 4». В плей-офф хоккеист сыграл четыре игры при полезности «минус 3».

5 комментариев

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RVC
Да и не нужен, вообще непонятный кадр. 50 млн, хаха...
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Al561
Наверно ему не нравится НЕ ИГРАТЬ под руководством Билялетдинова.
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ЧакЧак
в Автомобилист...они любят таких
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Robs
наверное в вышку этот персонаж не уровня кхл
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SAIFUT
Хафизуллин, Токранов и Петров на выход! Имитировать игру в хоккей можно и в других клубах и не за такие деньги.
+9
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