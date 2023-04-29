Президент ЦСКА Есмантович: «Мне на этих хейтеров... Далеко послать их в командировку»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил хейтерам клуба.

– В чем секрет этого ЦСКА?

– Я уже не раз говорил, что секрет ЦСКА вообще - это философия. Философия побеждать. Начиная от самых маленьких детишек и заканчивая командой мастеров. С шести, с пяти лет прививать вкус к победе. Это очень важный элемент, который мы пытаемся сделать.

– Что скажете хейтерам, которые утверждают, что второй год подряд Кубок Гагарина у ЦСКА - это неинтересно?

– Послушайте, мне на этих хейтеров... Далеко послать их в командировку, – сказал Есмантович.

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9 комментариев

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Максим Седов
Как обычно этот мерзкий Есмантович опять вылез.
В чемпионстве моего любимого клуба его роли вообще никакой. Пилить нефтяное гос.бабло много ума не надо.
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Vagner01
Ответ Максим Седов
Как обычно этот мерзкий Есмантович опять вылез. В чемпионстве моего любимого клуба его роли вообще никакой. Пилить нефтяное гос.бабло много ума не надо.
Он собрал непобедимый состав и тренера чемпиона привел! Чего же Газпром не выигрывает или пилить газовое бабло много ума надо?
+7
-6
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Enich
Если бы я был миллиардером, то внимание на хейтеров не обращал:).
Пусть с каждой тысячей прибавляется по одному хейтеру. Я согласен на миллион хейтеров😎
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Vagner01
Правильно! Плевать на них!
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jonnysilverhand01
Главный секрет ЦСКА - это сечин игорь
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Олег Мохов
есмантович Федотова уже послал.
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Максим Седов
Ответ Vagner01
Он собрал непобедимый состав и тренера чемпиона привел! Чего же Газпром не выигрывает или пилить газовое бабло много ума надо?
100% заслуга в двух кубках ЦСКА это Федоров. Есмантович роль 0 целых хрен десятых...
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