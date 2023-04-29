Президент ЦСКА Есмантович: «Мне на этих хейтеров... Далеко послать их в командировку»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил хейтерам клуба.

– В чем секрет этого ЦСКА?

– Я уже не раз говорил, что секрет ЦСКА вообще - это философия. Философия побеждать. Начиная от самых маленьких детишек и заканчивая командой мастеров. С шести, с пяти лет прививать вкус к победе. Это очень важный элемент, который мы пытаемся сделать.

– Что скажете хейтерам, которые утверждают, что второй год подряд Кубок Гагарина у ЦСКА - это неинтересно?

– Послушайте, мне на этих хейтеров... Далеко послать их в командировку, – сказал Есмантович.