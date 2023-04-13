Есмантович о Федорове: «Наблюдательный совет ЦСКА решает о продлении или расторжении контрактов. Он обсудит, как сыграли, какое место»

Теги Ак Барс ЦСКА Александр Радулов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о контракте тренера Сергея Федорова.

– Приоритет при назначении главного тренера в ЦСКА – у наблюдательного совета.

Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров.

Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров – наблюдательный совет.

Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, – и только после этого будет принято решение.

– Что ждете от финала с «Ак Барсом»?

– Ждем бескомпромиссную борьбу, зрелищную игру, полные стадионы и хорошую хоккейную историю.

– Фактор Александра Радулова?

– Какой тут фактор… Фактор Шипачева, фактор Войнова, не хотелось бы на личности переходить.

У каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в «Ак Барсе», это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем, – сказал Игорь Есмантович.

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5 комментариев

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посмотрел 801 игру нхл
Ответ Кеша
Нет , дружище , вы правы ! Объективно ! Один из лучших тренеров в стране . Таких можно по пальцам сосчитать. Ротенберг вообще в список тренеров не входит . Не берусь судить кто первый /второй /третий , но из не так много : Федоров , Никитин , Ларионов, Тамбиев, Билялетдинов, Разин . Но то что Федоров топ -3 это факт .
ну из тренеров "новой волны " он действительно сильнейший , на Разина будет интересно посмотреть у руля топ клуба. Билялетдинов это глыба. Ларионов очень удивил, и боюсь как бы его команду не растащили
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Shamarin
Кеша уже сам с собой общается. С одного аккаунта пишет, с другого ему поддакивает. Обратите внимание на дату регистрации и всё станет понятно.
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Кеша
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Федоров мастер своего дела, настоящий профессионал. Лучший тренер на данный момент в стране субъективно.
Нет , дружище , вы правы ! Объективно ! Один из лучших тренеров в стране . Таких можно по пальцам сосчитать. Ротенберг вообще в список тренеров не входит . Не берусь судить кто первый /второй /третий , но из не так много : Федоров , Никитин , Ларионов, Тамбиев, Билялетдинов, Разин . Но то что Федоров топ -3 это факт .
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Кеша
Федоров мастер и профи до мозга и костей ! Я все матчи смотрел . Порой меня убивала его спокойствие , а зря я так нервничал. За его спокойствием стояла мощь и незыблемость его веры в команду . Его спокойствие передавалось игрокам , которые все перетерпели - все тычки и провокации ска и вынесли это недоразумение . Надо оставлять Федорова и вести плановую работу в коллективе без резких движений . ЦСКА играет великолепно !
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посмотрел 801 игру нхл
Федоров мастер своего дела, настоящий профессионал. Лучший тренер на данный момент в стране субъективно.
+3
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+3
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