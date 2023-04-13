Есмантович о Федорове: «Наблюдательный совет ЦСКА решает о продлении или расторжении контрактов. Он обсудит, как сыграли, какое место»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о контракте тренера Сергея Федорова.
– Приоритет при назначении главного тренера в ЦСКА – у наблюдательного совета.
Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров.
Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров – наблюдательный совет.
Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, – и только после этого будет принято решение.
– Что ждете от финала с «Ак Барсом»?
– Ждем бескомпромиссную борьбу, зрелищную игру, полные стадионы и хорошую хоккейную историю.
– Фактор Александра Радулова?
– Какой тут фактор… Фактор Шипачева, фактор Войнова, не хотелось бы на личности переходить.
У каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в «Ак Барсе», это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем, – сказал Игорь Есмантович.
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