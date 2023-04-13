Есмантович о Федорове: «Наблюдательный совет ЦСКА решает о продлении или расторжении контрактов. Он обсудит, как сыграли, какое место»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопрос о контракте тренера Сергея Федорова.

– Приоритет при назначении главного тренера в – у наблюдательного совета.

Только наблюдательный совет принимает решение о продлении или расторжении контрактов главных тренеров.

Так, как было с моим контрактом, который был подписан недавно. Это решает совет директоров – наблюдательный совет.

Наблюдательный совет состоится после сезона. Он обсудит, как сыграли, какое место, – и только после этого будет принято решение.

– Что ждете от финала с « »?

– Ждем бескомпромиссную борьбу, зрелищную игру, полные стадионы и хорошую хоккейную историю.

– Фактор Александра Радулова?

– Какой тут фактор… Фактор Шипачева, фактор Войнова, не хотелось бы на личности переходить.

У каждого своя судьба, свой путь. Александр сегодня в «Ак Барсе», это его выбор. Мы, так скажем, на это не реагируем, – сказал .