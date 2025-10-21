Президент «Монреаля» о контракте Хатсона на 70,8 млн: «Когда речь о больших деньгах и долгих сроках – это сложно. Мы нашли компромисс»

Президент «Монреаля» Джефф Гортон оценил контракт Лэйна Хатсона на 70,8 млн.

Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на 8 лет и вступит в силу 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 8,85 млн долларов .

«Всегда сложно, когда речь идет о больших деньгах и долгих сроках. Судя по тому, как меняется потолок зарплат, все видят, что может произойти с контрактами.

Это хорошо. Мы чувствуем, что это хорошо для нас и очень хорошо для Лэйна . Поэтому мы смогли найти компромисс», – сказал Гортон в интервью Prime Canada.