Президент «Монреаля» о контракте Хатсона на 70,8 млн: «Когда речь о больших деньгах и долгих сроках – это сложно. Мы нашли компромисс»
Президент «Монреаля» Джефф Гортон оценил контракт Лэйна Хатсона на 70,8 млн.
Соглашение с 21-летним защитником рассчитано на 8 лет и вступит в силу 1 июля 2026 года. Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 8,85 млн долларов.
«Всегда сложно, когда речь идет о больших деньгах и долгих сроках. Судя по тому, как меняется потолок зарплат, все видят, что может произойти с контрактами.
Это хорошо. Мы чувствуем, что это хорошо для нас и очень хорошо для Лэйна. Поэтому мы смогли найти компромисс», – сказал Гортон в интервью Prime Canada.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sportskeeda
