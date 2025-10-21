Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо»

Алексей Жамнов назвал валидол спонсором «Спартака» после победы над «Шанхаем».

«Спартак » дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс » (7:6 Б) в FONBET КХЛ, сравняв счет за 12 секунд до конца третьего периода.

– Отыгрыш свой заслужили или все-таки удача?

– У меня все еще много вопросов, и буду честен, не скажу, что доволен командой.

Мы не играли 60 минут. Я пока тут работаю, говорю, чтобы ребята учились на своих ошибках. Пока мы не становимся умнее.

– Никита Коростелев тоже подсел как-то.

– Он выполняет свою работу, он вообще меня удивляет, потому что работает практически на команду. Моменты есть, я не вижу спада. Ну, может, просто немного несвеж, но он играет нормально, как его просят.

Вообще, валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо.

– Кого назначили лучшим в таком матче?

– Рябова, конечно, – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.