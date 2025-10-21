Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо»
«Спартак» дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б) в FONBET КХЛ, сравняв счет за 12 секунд до конца третьего периода.
– Отыгрыш свой заслужили или все-таки удача?
– У меня все еще много вопросов, и буду честен, не скажу, что доволен командой.
Мы не играли 60 минут. Я пока тут работаю, говорю, чтобы ребята учились на своих ошибках. Пока мы не становимся умнее.
– Никита Коростелев тоже подсел как-то.
– Он выполняет свою работу, он вообще меня удивляет, потому что работает практически на команду. Моменты есть, я не вижу спада. Ну, может, просто немного несвеж, но он играет нормально, как его просят.
Вообще, валидол – главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо.
– Кого назначили лучшим в таком матче?
– Рябова, конечно, – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.