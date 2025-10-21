Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»

Жерар Галлан раскритиковал «Шанхай Дрэгонс» за упущенную победу при счете 6:3.

«Спартак » дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б) в FONBET КХЛ, сравняв счет за 12 секунд до конца третьего периода.

«Расстроены результатом. Но здорово, что хотя бы одно очко смогли забрать. Веселая игра для болельщиков, но я этим матчем недоволен.

Начали не очень, уступали 1:3, играли не в очень хороший хоккей, дальше собрались, повели 6:3. Но в этот момент подумали, что все закончилось и упустили инициативу. Когда ты крупно ведешь в счете, нельзя отдавать игру в руки сопернику, надо играть до последнего.

Буллит Локхарта? О том, как он их выполняет, знал наш тренер по вратарям и вратари, они разбирали такие моменты. Но он все равно забил. Локхарт – хороший игрок, у него здорово это получается», – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Галлан .