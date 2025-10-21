  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «При 3:1 ведущие игроки начали делать вещи, о которых мы не просили. Это неприемлемо. Сами себе усложняем игру, я стараюсь убирать, но дается тяжело»
1

Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «При 3:1 ведущие игроки начали делать вещи, о которых мы не просили. Это неприемлемо. Сами себе усложняем игру, я стараюсь убирать, но дается тяжело»

Алексей Жамнов указал на ошибки лидеров «Спартака» в матче с «Шанхаем».

«Спартак» дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б) в FONBET КХЛ, сравняв счет за 12 секунд до конца третьего периода.

– При счете 3:1 начали делать те вещи, которые мы не просили. Самое интересное, что так делали ведущие игроки. Это неприемлемо.

Контролируем игру, все делаем правильно, но сами себе усложняем игру. Я это вижу, стараюсь убирать это из нашей игры, но дается тяжело.

– Что с Порядиным?

– Пока не могу сказать, но ясно, что травма. На какой срок выбыл, станет ясно после обследования.

– Как вам игра Миронова?

– Это капитан, лидер, если он ошибается, то это видят все. Но от других игроков тоже достаточно игроков, просто не все это замечают.

Бывают этапы карьеры, когда не все складывается, мы стараемся поддерживать. Думаю, все нормализуется. Ошибаются все. Сегодня с обеих сторон ошибок достаточно.

– Как вам первый матч Рябова в сезоне?

– Я планировал, что он сегодня будет играть, будем выпускать его и в следующей игре. Парнишка с потенциалом, не зря стал MVP в прошлом сезоне, – сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
logoСпартак
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
травмы
logoПавел Порядин
logoИван Рябов
logoАндрей Миронов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»
28 минут назад
«Спартак» вел 3:1 у «Шанхая», потом уступал 3:6 и на 59:48 перевел игру в овертайм. Команда Жамнова победила по буллитам, у Локхарта 3 очка и победный гол
24сегодня, 19:20Видео
КХЛ. «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
256сегодня, 19:14
Главные новости
Галлан о 6:7 от «Спартака»: «Я недоволен. Мы вели 6:3 и подумали, что все закончилось. Нельзя отдавать игру сопернику, надо играть до последнего»
28 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом», «Флорида» – с «Бостоном», «Коламбус» против «Далласа», «Юта» примет «Колорадо»
3835 минут назад
Джозеф Бландиси: «Овечкин – прирожденный завершитель атак, а Кросби – более универсальный игрок. Состязание друг с другом мотивирует их каждый день»
1сегодня, 19:31
«Спартак» вел 3:1 у «Шанхая», потом уступал 3:6 и на 59:48 перевел игру в овертайм. Команда Жамнова победила по буллитам, у Локхарта 3 очка и победный гол
24сегодня, 19:20Видео
КХЛ. «Спартак» одолел «Шанхай» по буллитам, «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
256сегодня, 19:14
Козлов про 3:2 с «Трактором»: «Важная победа «Салавата» – ребята играли с характером, самоотверженно. Но потеряли еще троих игроков»
5сегодня, 17:38
Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»
4сегодня, 17:29
Подколзин тренируется с Макдэвидом и Драйзайтлем в 1-м звене перед матчем «Эдмонтона» с «Оттавой»
27сегодня, 16:49
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке
20сегодня, 16:25
18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона
25сегодня, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей – главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»
39 минут назад
«Фантом-удаление». Буцаев про подножку Аланова в игре с «Металлургом»
48 минут назадВидео
Козлов о дебюте Броссо за «Салават»: «Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас. Мы хотели его подписать еще в прошлом году»
2сегодня, 19:12
Тамбиев о домашней серии «Адмирала»: «50% очков – мало, надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие»
сегодня, 18:39
Гру не согласен, что Ливо плохо сыграл с «Салаватом»: «Он был едва ли не единственным, кто генерировал очень много моментов»
сегодня, 18:27
Джозеф Бландиси: «Малкин очень силен, у него не отнять шайбу. Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала»
3сегодня, 18:13
Бойков о Канаде: «Первые два года все было очень круто, хотел остаться навсегда. Потом страна начала меняться, не будем заходить в политику, но стало некомфортно»
1сегодня, 17:58
В матче «Калгари» – «Виннипег» на кубе показали бейсбольный матч – «Торонто Блю Джейс» вышли в финал MLB впервые с 1993 года
сегодня, 17:20
Плющев о лидерстве «Локомотива» на Западе: «Моральный климат нормальный, взаимодействия игроков и тренеров на должном уровне. Кубок Гагарина? У нас в лиге 15 претендентов, как заявляют руководители»
1сегодня, 16:35
Разин про 2:1 с «Сибирью»: «Сегодня «Металлург» более сконцентрировано сыграл в защите. С «Нефтехимиком» была расхлябанность – пропускали много контратак»
сегодня, 16:06