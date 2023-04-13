Есмантович о чемпионском окне ЦСКА: «Заявление Ротенберга не удивило – эмоционально дал пресс-конференцию. Мы опираемся на систему и философию игры»

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Игорь Есмантович не удивлен высказыванием Романа Ротенберга о ЦСКА.

ЦСКА обыграл СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у питерцев оно только открывается.

«ЦСКА опирается на систему и философию игры. Такое заявление Ротенберга меня не удивило: человек эмоционально давал пресс-конференцию, я не обращал внимания», – сказал президент московского клуба.

ЦСКА выиграл у СКА шесть серий плей-офф подряд.

СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве

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11 комментариев

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вован63
Ответ Михаил Курилов
В том, что время ЦСКА заканчивается нет никаких сомнений - возраст игроков критический, команда дышит на ладан. Резервы брать неоткуда.
Ты перед тем как писать этот бред поинтересовался бы возрастом игроков цска.
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Кеша
Вежливо послал!
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Slaider fox
Ответ Михаил Курилов
В том, что время ЦСКА заканчивается нет никаких сомнений - возраст игроков критический, команда дышит на ладан. Резервы брать неоткуда.
ахахахаха, так ведь недавно тут выкладывали средний возраст команд СКА и ЦСКА........Питер на 6 лет старше🤣🤣🤣
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Кеша
Ответ Михаил Курилов
В том, что время ЦСКА заканчивается нет никаких сомнений - возраст игроков критический, команда дышит на ладан. Резервы брать неоткуда.
Конкретно у кого возраст критический можете фамилии назвать ?
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Михаил Курилов
В том, что время ЦСКА заканчивается нет никаких сомнений - возраст игроков критический, команда дышит на ладан. Резервы брать неоткуда.
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waleri
Да прекращайте лицемерить, оба опираются на нефтегазовый насос. Соревнуются кто из них круче лижет Игорю Ивановичу и Алексею Борисовичу...
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Enich
Давай, Зайцева возвращай
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Дмитрий Якушевич
Жабагадюкинг
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Serge Vendino
И у этого система везде
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Олег
У Ромки в голове, скворешник открывается,
и гуси улетают.А назад только летом...🤣🤣🤣
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Clever_mind
Системный блок
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