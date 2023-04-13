Есмантович о чемпионском окне ЦСКА: «Заявление Ротенберга не удивило – эмоционально дал пресс-конференцию. Мы опираемся на систему и философию игры»
Игорь Есмантович не удивлен высказыванием Романа Ротенберга о ЦСКА.
ЦСКА обыграл СКА со счетом 4-2 в серии финала Западной конференции.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что чемпионское окно ЦСКА скоро закроется, а у питерцев оно только открывается.
«ЦСКА опирается на систему и философию игры. Такое заявление Ротенберга меня не удивило: человек эмоционально давал пресс-конференцию, я не обращал внимания», – сказал президент московского клуба.
ЦСКА выиграл у СКА шесть серий плей-офф подряд.
СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве
и гуси улетают.А назад только летом...🤣🤣🤣