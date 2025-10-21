Рид Буше про Екатеринбург: «Меня узнали один раз, нравится, что могу спокойно заниматься своими делами. Омск меньше, там хоккей – главное увлечение, ты постоянно под пристальным вниманием»

Рид Буше поделился впечатлениями от Екатеринбурга.

– Прошло два месяца с тех пор, как ты живешь в Екатеринбурге. Расскажи о своих впечатлениях от нашего города. В чем, на твой взгляд, его особенность, по сравнению с другими городами?

– Мне очень нравится Екатеринбург – это очень классный и красивый город. Не скажу, что успел хорошо рассмотреть все особенные места, но могу отметить большое количество отличных ресторанов и очень красивую набережную, вдоль которой я успел погулять.

– Часто ли тебя можно встретить на улицах города?

– Я очень люблю прогуляться пешком, старюсь ходить пешком каждый день.

– Часто ли болельщики узнают тебя на улице?

– За все время в Екатеринбурге меня узнали один раз – я пока не очень популярен (смеется).

– В Омске было тяжелее?

– Омск меньше, и там для людей хоккей – главное увлечение. Поэтому там ты постоянно находишься под пристальным вниманием. Мне нравится, что сейчас я могу спокойно заниматься своими делами, – сказал нападающий «Автомобилиста » Буше , ранее игравший за «Авангард ».