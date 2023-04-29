Президент ЦСКА Есмантович: «Мы идем с «Роснефтью» рука об руку 12 лет. У нас две самые серьезные компании в стране и мире»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о победе команды в плей-офф КХЛ.

ЦСКА победил «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл .

– Когда при 1-3 стало 3-3 вы нервничали, переживали? Может, дрогнули немного?

– Конечно. Но слово дрогнули здесь не работает. Это плей-офф, разные ситуации бывали.

Вера в ребят, подготовку, тренерский состав, «Роснефть».

Мы с этой компанией идем рука об руку 12 лет. У нас две самые серьезные компании в стране и в мире.

– Есть что ответить хейтерам, которые скажут, что второй кубок ЦСКА – это неинтересно уже?

– Мне на этих хейтеров… Далеко и послать в командировку, – сказал .

Стабильность ЦСКА – пример всей КХЛ, как выглядит путь чемпионов