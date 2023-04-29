Президент ЦСКА Есмантович: «Мы идем с «Роснефтью» рука об руку 12 лет. У нас две самые серьезные компании в стране и мире»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о победе команды в плей-офф КХЛ.
ЦСКА победил «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.
– Когда при 1-3 стало 3-3 вы нервничали, переживали? Может, дрогнули немного?
– Конечно. Но слово дрогнули здесь не работает. Это плей-офф, разные ситуации бывали.
Вера в ребят, подготовку, тренерский состав, «Роснефть».
Мы с этой компанией идем рука об руку 12 лет. У нас две самые серьезные компании в стране и в мире.
– Есть что ответить хейтерам, которые скажут, что второй кубок ЦСКА – это неинтересно уже?
– Мне на этих хейтеров… Далеко и послать в командировку, – сказал Игорь Есмантович.
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