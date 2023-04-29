Президент ЦСКА Есмантович: «Мы идем с «Роснефтью» рука об руку 12 лет. У нас две самые серьезные компании в стране и мире»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Роснефть Игорь Есмантович Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о победе команды в плей-офф КХЛ.

ЦСКА победил «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

– Когда при 1-3 стало 3-3 вы нервничали, переживали? Может, дрогнули немного?

– Конечно. Но слово дрогнули здесь не работает. Это плей-офф, разные ситуации бывали.

Вера в ребят, подготовку, тренерский состав, «Роснефть».

Мы с этой компанией идем рука об руку 12 лет. У нас две самые серьезные компании в стране и в мире.

– Есть что ответить хейтерам, которые скажут, что второй кубок ЦСКА – это неинтересно уже?

– Мне на этих хейтеров… Далеко и послать в командировку, – сказал Игорь Есмантович.

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24 комментария

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Vagner01
Ответ Олег Беляков
вы с роснефтью все купили
На состав ске посмотри! Вернее на три состава! Как вороны тащат все что блестит и ещё совести хватает что то кому то говорить! Тьфу!
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Олег Мохов
Вратарь Федотов особенно благодарен сечину.
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Pelorus
мне плевать на Сечина и Есманта, я очень рад за Сергея Федорова !
это просто здорово, что из великого игрока вырос отличный тренер !
Кто был инициатор этого назначения ...
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Красная стрела
Ответ Олег Беляков
вы с роснефтью все купили
Ну так не всё газпрому покупать. Одни гиганты купили футбол, другие хоккей.
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Любитель побеждать
Ответ Олег Беляков
вы с роснефтью все купили
Чего купили? У ЦСКА школа всю жизнь работала, даже когда клуб был на грани уничтожения. Только тогда не было денег оставлять их у себя, а сейчас есть. Со СКА не сравнить вообще, где тупо пылесос.
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Серый
Ответ Vagner01
Не надо было обещания давать продлить контракт а потом сваливать собираться! Хотя при чем тут ЦСКА? Факты есть? Или балабольство одно? Если есть то в студию! Но ведь нет да?
Ну да, с каждым такое могло произойти, просто стечение обстоятельств. Да и как армия обойдется без такого ценного кадра? ЦСКА тут ну саусем ни при чем
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Олег Беляков
вы с роснефтью все купили
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Ковид 07.10.52
Для Кешы: Не путайте страну с нынешней властью, которой лизать не устаете по Шевчуку...и не прикрывайтесь патриотизмом свое хамство....
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Ковид 07.10.52
Для Кешы: Вы плохо знаете историю... в те времена СКА оставались объедки от московских клубов...силовых структур....один раз им позволили третье место занять...причем помогал им старший брат, который обыгрывал конкурентов и проигрывал им....
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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Vagner01
Ответ Серый
Ну да, с каждым такое могло произойти, просто стечение обстоятельств. Да и как армия обойдется без такого ценного кадра? ЦСКА тут ну саусем ни при чем
Еще раз есть доказательства? В студию! А если нет лучше молчать!
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Vagner01
Ответ Серый
Ну да, с каждым такое могло произойти, просто стечение обстоятельств. Да и как армия обойдется без такого ценного кадра? ЦСКА тут ну саусем ни при чем
И вообще какое вам дело до ЦСКА? Он ваш игрок был? Смотрите за своими психами типа Радулова!
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Vagner01
Ответ Серый
Именно из-за того, что никому нет дела и не должно быть, происходит подобное свинство. Ничего, справедливость очень скоро восторжествует. А про доказательства я тоже могу заявить: а вы докажите, что не так? Радулова вообще не в тему приплели, я сам его недолюбливаю.
Так это вы тут начали пургу что ЦСКА виноват там в чем то! Вы и доказывание ! А Радулов как пример просто интересуетесь своей командой в нашей мы сами разберемся! И в чем свинство? По закону положено служить? Положено! Почему мой сын служил я служил а он не может? Он особенный?
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Vagner01
Ответ Серый
Почему тогда другие спортсмены не служат, вам не кажется подозрительной такая избирательность?
Подписал бы контракт не служил бы!Такая договоренность была! Знаю от человека близкого к клубу! Он ее не выполнил за что и ответил! Все по делу!
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Vagner01
Ответ Серый
Договоренность, что пойдет в армию, если не подпишет контракт?) забавно, как люди начинают верить с свои же сказки в попытках обелить свой клуб
Договоренность о том что продлит контракт! Сказки пишете здесь вы пытаясь наехать на ЦСКА! Еще раз скажу смотрите за своим клубом! Понимаю обидно что проиграли но это ваши проблемы!
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Shurskiy
Ответ Pelorus
мне плевать на Сечина и Есманта, я очень рад за Сергея Федорова ! это просто здорово, что из великого игрока вырос отличный тренер ! Кто был инициатор этого назначения ...
Думается, что Сечин и был инициатором
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Ковид 07.10.52
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Ха-ха...собирать советские времена всех лучших хоккеистов в одну команду, делая ее базовой для сборной - это великая история сборной СССР, а не клуба... тьфу....
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