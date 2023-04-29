Игорь Есмантович: «Федоров – лучший тренер КХЛ. Если надо отдать его в сборную – отдадим. Всех отдадим, ведь это наша страна»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает Сергея Федорова лучшим тренером КХЛ.
ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.
«Секрет ЦСКА заключается в философии побеждать – от малых детишек до главной команды.
Конечно, мы переживали, но слово «дрогнули» нельзя говорить. Мы бывали в разных ситуациях.
Контракт у Сергея Федорова действующий. Конечно, он лучший тренер КХЛ.
Если надо будет отдать его в сборную – отдадим. Всех отдадим, ведь это наша сборная, это наша страна», – сказал президент ЦСКА.
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