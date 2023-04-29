Игорь Есмантович: «Федоров – лучший тренер КХЛ. Если надо отдать его в сборную – отдадим. Всех отдадим, ведь это наша страна»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович ТАСС Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает Сергея Федорова лучшим тренером КХЛ.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии и выиграл Кубок Гагарина во втором сезоне подряд.

«Секрет ЦСКА заключается в философии побеждать – от малых детишек до главной команды.

Конечно, мы переживали, но слово «дрогнули» нельзя говорить. Мы бывали в разных ситуациях.

Контракт у Сергея Федорова действующий. Конечно, он лучший тренер КХЛ.

Если надо будет отдать его в сборную – отдадим. Всех отдадим, ведь это наша сборная, это наша страна», – сказал президент ЦСКА.

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11 комментариев

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Персональные данные Номер 67327384
Не надо отдавать. Обыграть Бруней c Буркина-Фасо и Роман Борисыч сможет
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KRAN
Отдай себя в сборную, желательно навсегда.
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gja
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Не надо отдавать. Обыграть Бруней c Буркина-Фасо и Роман Борисыч сможет
Более того - не простит, ведь "ещё со времён СССР тренером красной машины становился тренер команды которая побеждала в гладком чемпионате"
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Кеша
Есмантович лучший менеджер , Федоров лучший тренер ! С победой ваш тандем . С победой весь тренерский штаб , весь технический персонал , врачей ! Вы одна команда - вы большие молодцы ! Никогда не слышал от ЦСКА никаких пафосных речей , тихо без суеты , с большой работой и дисциплиной обыгрывали всех ! И это тяжелый финал вы тоже выиграли ! С заслуженной командной победой !
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Serge Vendino
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Не надо отдавать. Обыграть Бруней c Буркина-Фасо и Роман Борисыч сможет
Не надо недооцененивать тренерский гений Йозе Марино
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Кеша
Роман Борисович уже забронировал за своей командой места в сборной и в тренерском штабе . Он же орет , что у него базовый клуб сборной .
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Vagner01
Фигушки! Пусть там будет Рома! Серёга наш!
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ЗА АТЛАНТ
Какая сборная, зачем эти иллюзии.
Даже если СВО закончится удачно для РФ, на международную арену не выпустят лет десять ещё или двадцать.
Не стоит тратить на сборную ни время ни средства
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Vagner01
Ответ Кеша
Есмантович лучший менеджер , Федоров лучший тренер ! С победой ваш тандем . С победой весь тренерский штаб , весь технический персонал , врачей ! Вы одна команда - вы большие молодцы ! Никогда не слышал от ЦСКА никаких пафосных речей , тихо без суеты , с большой работой и дисциплиной обыгрывали всех ! И это тяжелый финал вы тоже выиграли ! С заслуженной командной победой !
Это точно! Хотя как Есмантовича только не поливали а он делает свое дело хорошо!
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KRAN
Ответ ЗА АТЛАНТ
Какая сборная, зачем эти иллюзии. Даже если СВО закончится удачно для РФ, на международную арену не выпустят лет десять ещё или двадцать. Не стоит тратить на сборную ни время ни средства
Да безотносительно СВО клубный президент должен в первую очередь заботиться о своем самом клубе и посылать все сборные куда подальше. А этот...
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