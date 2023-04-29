Игорь Есмантович: «Федоров – лучший тренер КХЛ. Если надо отдать его в сборную – отдадим. Всех отдадим, ведь это наша страна»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает Сергея Федорова лучшим тренером КХЛ.

ЦСКА обыграл «Ак Барс» (3:2, 4-3 в серии) в седьмом матче финальной серии и выиграл во втором сезоне подряд.

«Секрет ЦСКА заключается в философии побеждать – от малых детишек до главной команды.

Конечно, мы переживали, но слово «дрогнули» нельзя говорить. Мы бывали в разных ситуациях.

Контракт у действующий. Конечно, он лучший тренер .

Если надо будет отдать его в сборную – отдадим. Всех отдадим, ведь это наша сборная, это наша страна», – сказал президент ЦСКА.

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